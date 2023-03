Uomini e Donne spoiler 28 marzo: novità per Armando, Corvino torna da Lavinia

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda martedì 28 marzo vedremo che si continuerà a parlare di Gemma e Silvio. La storia prenderà un epilogo davvero inatteso. Per quanto riguarda Armando, invece, per lui ci saranno delle novità.

In merito al trono classico, poi, vedremo che Lavinia Mauro incontrerà di nuovo Alessio Corvino. Il ragazzo, infatti, ha deciso di ritornare per avere un chiarimento con lei. Anche per Nicole ci saranno delle interessanti novità.

Gemma piange e novità per Armando a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 28 marzo di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani scoppierà in lacrime dopo un’ennesima discussione con Silvio. La dama uscirà anche dallo studio e verrà inseguita da Tina Cipollari. Alla fine i due protagonisti si daranno un’ultima chance. Maria De Filippi, poi, chiamerà Armando Incarnato al centro dello studio. Per lui arriverà una nuova dama, che deciderà di tenere. I due, infatti, balleranno insieme.

Grande assente della puntata sarà Riccardo Guarnieri. Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che si parlerà principalmente di Lavinia Mauro. Nella scorsa registrazione Alessio Corvino non si era presentato. Dopo che lei gli ha detto di non fidarsi, il ragazzo aveva deciso di non tornare. In questi giorni, però, c’è stato un ripensamento, sta di fatto che ha deciso di ritornare. Le anticipazioni rivelano che è stato lui a cercare Lavinia.

Spoiler 28 marzo: torna Corvino, bacio per Nicole

Nel corso della puntata del 28 marzo di Uomini e Donne, infatti, vedremo che i due faranno un’esterna e lui dirà di essere rimasto molto male del fatto che lei non si fidi. Alla fine, poi, tra loro ci sarà un chiarimento. Lavinia è uscita anche con Alessio Campoli. I due sono stati bene, ma non c’è stato alcun bacio. In studio, poi, il ragazzo dirà di avere la percezione di non essere la scelta. Alla fine la dama ballerà con entrambi i corteggiatori.

Nicole, invece, è uscita con Carlo e Andrea. Specie la seconda esterna è andata molto bene, sta di fatto che i due si sono scambiati un bacio estremamente passionale. In studio, poi, ci sarà una discussione con Carlo. Il ragazzo, infatti, ammetterà di essere rimasto piuttosto male. Di Luca, invece, non si parlerà. Il sui trono sarà approfondito nelle prossime puntate di Uomini e Donne.