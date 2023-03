Uomini e donne oggi, il web si scaglia contro la De Filippi, centra Gemma: orrore, ribrezzo ed indignazione

Da poco è terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi largo spazio a Gemma e Silvio e alla loro serata bollente che avrebbero dovuto trascorrere a casa di lui. Appena iniziata la puntata, Maria annuncia che nulla è andato come previsto dal cavaliere, precisando che ormai i due sono alla rottura

I dettagli della cena tra Silvio e Gemma

Maria De Filippi fa sapere che prima di questo incontro tanto atteso Silvio si è depilato. E su questo nascono diverse battute, soprattutto da parte della Cipollari. Gianni Sperti vuole conoscere i dettagli ma la conduttrice fa sapere che questa situazione ha messo molta ansia alla dama.

La Galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro, chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo. Notando questo atteggiamento della dama, Silvio ha tentato di rassicurarla. A questo punto, Gemma ha preso il treno e ha raggiunto Novara ma come detto in precedenza Silvio è rimasto a bocca asciutta.

Il popolo della rete contro Maria De Filippi e gli opinionisti

Maria cerca di spiegare con parole consone l’entusiasmo mostrato da Silvio a casa sua mentre si trovavano seduti sul divano. Un entusiasmo non condiviso da Gemma dato che appena lui si avvicina lei mette le distanze. Insomma, fatta spiegata un pò la situazione ecco che entra Silvio, il quale rivela la sua versione dei fatti. Su Twitter la maggior parte dei telespettatori si dice indignata. “Che ribrezzo”, “Come fanno tutti lì dentro a stare zitti”, “Orrore totale” e ancora “Raccapricciante e imbarazzante”.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi da parte del pubblico furioso per come la questione di Gemma e Silvio viene trattata in studio. Molti infatti sono convinti che la Galgani non dovrebbe essere attaccata ne da parte degli opinionisti ne da parte degli altri presenti, perchè tutta questa situazione è davvero imbarazzante.

Chi donna vorrebbe sentirsi dire queste cose? Maria a questo punto cerca di capire la situazione e di far prendere una decisione a Gemma. La padrona di casa infine spiega che entrambi hanno un modo differente di approcciarsi e al momento non pare ci siano i presupposti per continuare.