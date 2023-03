Fabrizio Frizzi, 5 anni senza il conduttore Rai: la nuova vita di Carlotta Mantovan e la figlia Stella

Sono trascorsi ormai 5 anni dalla morte del noto conduttore Rai Fabrizio Frizzi. Nella giornata di ieri 26 marzo sono stati tanti i suoi colleghi a ricordarlo, a ricordare la sua memoria ma soprattutto chi era realmente. Tanti i messaggi in suo onore, come quelli postati da Antonella Clerici e Mara Venier.

L’unica persona a fare silenzio e a portare ancora quel dolore dentro è senza dubbio Carlotta Mantovan moglie del compianto e madre della piccola Stella. Ma come sta oggi l’ex conduttrice di Tutta Salute e la sua bambina?

5 anni senza Fabrizio Frizzi: il silenzio social di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan ha preferito fare silenzio sui social e non postare nessuno scatto o messaggio che ricordasse Fabrizio Frizzi. In giorno così trist per lei sicuramente avrà preferito tenere tutto il suo dolore dentro ed evitare commenti o altro. Oggi insieme alla sua bambina Stella vive in Francia, precisamente in Provenza.

Qui, la presentatrice ha preferito concentrare la sua vita iniziando un nuovo percorso lontana da tanti ricordi. Non è stato semplice prendere questa decisione ha fatto sapere di recente in un’intervista ma crede che sia stata la scelta migliore per guardare avanti al futuro.

La vedova di Fabrizio Frizzi ama spesso condividere delle foto che hanno come tema principale i paesaggi. In questi mesi la giornalista ha più volte messo su Instagram dei tramonti, ma anche campi di grano o di lavande.

La vedova di Fabrizio Frizzi rinata grazie a Carlotta

Il merito della rinascita di Carlotta Mantovan è senza ombra di dubbio della figlia Stella Frizzi. Ricordiamo che quest’ultima è venuta al mondo grazie all’amore che la giornalista provava e tutt’ora prova per Fabrizio Frizzi che lo ha conosciuto a Miss Italia.

Le due donne, da quando è venuto a mancare il loro uomo condividono anche molte delle loro giornate nei maneggi. Infatti, entrambe sono appassionati di cavalli.