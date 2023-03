GF Vip 7, Antonella Fiordelisi rosicona: la bordata di Signorini in diretta tv è da applausi. Che figura!

Il 27 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta si è saputo il nome del quarto finalista e inaspettatamente è stata scelta Nikita. Eliminati invece Onestini e Andrea Mastrelli.

In studio invece tra gli eliminati presenti delle scorse puntate c’era Antonella Fiordelisi che nemmeno in questa occasione ha evitato di dire la sua. Infatti, un suo intervento contro i vipponi in casa ha portato Alfonso Signorini ha lanciarle una bordata clamorosa, tanto da farle fare una bruttissima figura.

Alfonso Signorini lancia una frecciata ad Antonella Fiordelisi in diretta tv

Lo scambio fra Antonella Fiordelisi e Alfonso Signorini è nato dopo che il conduttore ha detto a l’ex vippona di commentare la presenza di Edoardo Tavassi alla finalissima della prossima settimana. L’influencer campana, eliminata la scorsa settimana per volere del pubblico, ha così iniziato a lanciare le sue classiche frecciatine ai colleghi rimasti.

Quando Micol Incorvaia si è inserita nella conversazione, la fidanzata di Donnamaria l’ha zittita dicendole “Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te”: una frase, questa che ha spinto Signorini a punzecchiarla sottolineando, che alla fine Micol è ancora dentro mentre lei no. Una bordata quella di Signorini che non è passata di certo inosservata dato che il pubblico si è scatenato a suo favore tra applausi e urla.

Quando Signorini ha messo in totale imbarazzo l’ex vippona al GF Vip

Possiamo dire che non è di certo la prima volta che Alfonso mette a tacere l’influencer salernitana al GF Vip. Qualche mese fa Signorini ha la prese in giro per la sua scelta di usare un’espressione latina in modo decisamente maccheronico. Litigando con Guendalina Tavassi la Fiordelisi se n’era infatti uscita con la frase “Quousque tandem abutere patientia mia”.

Una frase del tutto sbagliato tanto che il presentatore le aveva detto: “Non si dice come hai detto tu, il motto corretto è quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra”.