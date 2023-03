GF Vip, lite Antonella e Micol: i fuori onda dei concorrenti sono tutti da ridere (VIDEO)

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno avuto una lite nella puntata di ieri del GF Vip che ha lasciato sbalorditi tutti. Molti telespettatori sono rimasti alquanto basiti dal bassissimo livello della conversazione.

I commenti degli utenti del web sono stati così infimi al punto che anche Giulia Salemi si è rifiutata di leggerli durante la diretta. Ad ogni modo, ad esilarare il pubblico sono stati anche i commenti dei concorrenti del programma, che hanno avuto delle reazioni durante tale blocco che non sono andate in onda in diretta.

I commenti di Oriana al dibattito tra Antonella e Micol

Il confronto tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi avuto nella puntata di ieri del GF Vip ha generato molto sgomento sia dentro sia fuori la casa. In molti hanno reputato assolutamente ridicolo e infantile il comportamento della salernitana. Il suo modo di fare così saccente e arrogante è stato fortemente criticato dal pubblico, che ritiene che la ragazza debba volare più basso.

Ad ogni modo, le reazioni avute da alcuni concorrenti del GF Vip sono davvero tutte da ridere. La persona che maggiormente ha commentato l’accaduto è stata Oriana Marzoli. Nel momento in cui Antonella ha detto a Micol che Edoardo avesse tolto il seguo da Instagram sia a lei sia a sua sorella, Oriana ha esordito con un sonoro: “NOOO, non ci credo”. Naturalmente, la ragazza era ironica, come a dire che la notizia riportata dalla Fiordelisi fosse davvero infantile. (Continua dopo il video)

GF Vip: tutti contro la Fiordelisi per i suoi modi

Successivamente, poi, i ragazzi hanno appreso del blocco in cui Antonella ha detto a Micol di essere stata eliminata dal GF Vip dai suoi stessi fan, in quanto si erano preoccupati per lei dato che la vedevano stare molto male. Questo per dimostrare che, in effetti, non sarebbe mai uscita dalla casa se non fosse accaduto tutto questo. Ebbene, dinanzi queste considerazioni, Oriana ha ironizzato ringraziando Antonella dell’informazione perché era da giorni che non dormivano la notte.

Edoardo Tavassi è apparso piuttosto divertito e anche lui si è trovato assolutamente d’accordo con gli interventi della Marzoli. Insomma, a quanto pare, il monologo che pare si sia preparata Antonella in vista di questa puntata del GF Vip non è affatto piaciuto a tantissime persone. Ci sarà un commento da parte della diretta interessata?