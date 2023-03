Oriana Marzoli cita Daniele Dal Moro al GF Vip: la reazione di Signorini crea sgomento

Ieri, lunedì 27 marzo, è stata trasmessa la semifinale di questa edizione del GF Vip. Nel corso della puntata, c’è stato un momento in cui Oriana Marzoli ha citato Daniele Dal Moro creando un bel po’ di sgomento.

I telespettatori erano curiosi di sapere in che modo avrebbe risposto Alfonso Signorini alla domanda della ragazza. Ebbene, il conduttore ha dato luogo ad una reazione che ha generato ancora più caos sul web. Vediamo cosa è accaduto.

Oriana Marzoli cita Daniele al GF Vip: sgomento in studio

Durante la puntata di ieri del GF Vip c’è stato un momento in cui Oriana Marzoli ha tirato in ballo Daniele Dal Moro. Nello specifico, si stava parlando della domanda scomoda fatta da Luca Onestini alla venezuelana in merito a cosa avrebbe preferito tra vincere il GF Vip o avere per sempre Daniele nella sua vita. Da questo dibattito, poi, Oriana ha preso spunto per fare un’osservazione al conduttore.

Nello specifico, la ragazza ha detto di essere un po’ nel panico in quanto, da quando Daniele è uscito dal reality show seduta stante a seguito di una squalifica, non ha più avuto notizie di lui. Di solito, infatti, come accaduto anche per Edoardo Donnamaria, è successo che i concorrenti squalificati potessero avere dei contatti con i concorrenti, in modo da salutarli per bene o mandare loro un messaggio. Ebbene, tutto questo non è avvenuto nel caso del veneto.

Reazione di Alfonso: perché non si può parlare di Dal Moro

La domanda di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro, però, ha creato molto imbarazzo al conduttore del GF Vip. Alfonso, infatti, è rimasto in silenzio senza riuscire a proferire parola sulla faccenda. Il motivo risiede nel fatto che, da quando Daniele è stato squalificato, i rapporti tra il ragazzo e gli autori del programma non è assolutamente dei migliori. Il giovane, infatti, in più occasioni si è scagliato contro la trasmissione per il modo in cui è stato cacciato dalla casa.

Come se non bastasse, poi, l’ex gieffino sta cominciando a lanciare stoccate contro il programma. Proprio ieri ha pubblicato dei commenti un po’ criptici, che molti hanno ricondotto proprio al programma. Nello specifico, ad esempio, ha pubblicato la sua foto con al di sopra un libro intitolato “L’arte di insultare”. Al momento non sono arrivati ulteriori commenti e spiegazioni. Non resta che attendere per vedere se ci saranno.