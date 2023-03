Clizia Incorvaia post su Micol e Tavassi, ma poi cancella tutto: “Qualcosa che non sappiamo” (FOTO)

In queste ore sta generando molto sgomento un’azione compiuta da Clizia Incorvaia durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. La donna ha pubblicato una Instagram Storie contenente uno screen inerente sua sorella Micol ed Edoardo Tavassi.

Pochi istanti dopo averla pubblicata, però, ha deciso di rimuovere questo contenuto dal suo account. A notare l’accaduto sono stati alcuni utenti del web, tra cui Amedeo Venza. Vediamo cosa c’era scritto in questo post.

Il post di Clizia Incorvaia, che poi ha rimosso

Clizia Incorvaia aveva pubblicato un post su Micol e Tavassi che, tuttavia, dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione, è stato rimosso. Nello specifico, la compagna di Paolo Ciavarro aveva condiviso lo screen di una IG Storie pubblicata dalla mamma di Edoardo. La donna ci aveva tenuto a precisare che Micol fosse una ragazza davvero splendida, per cui non ha bisogno di invidiare proprio nessuno. I riferimenti, chiaramente, sono andati ad alcune affermazioni di Antonella, la quale ha dichiarato che la sua ex coinquilina fosse gelosa e invidiosa di lei.

Successivamente, poi, la donna aveva anche aggiunto che la Incorvaia avesse al suo fianco un vero uomo e non uno schiavo. Ebbene, questo contenuto era stato condiviso anche da Clizia che, tuttavia, dopo pochi minuti dalla sua presenza online, lo ha cancellato. Questa sua azione sta generando molto sgomento sui social. Per quale ragione la donna ha agito in questo modo? (Continua dopo la foto)

Cosa non sappiamo su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia?

L’influencer Amedeo Venza ha parlato di questa faccenda e si è detto particolarmente basito. In seguito, poi, ha fatto delle allusioni. Nello specifico, ha detto che, molto probabilmente, Clizia Incorvaia ha deciso di rimuovere il post su Micol e Tavassi in quanto al suo interno ci fossero informazioni di cui i telespettatori non fossero a conoscenza. Il riferimento è andato, principalmente, alla frase in cui pare che qualcuno abbia definito con il termine “schiavo” Edoardo Tavassi.

Al momento, però, non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla faccenda. Per tale ragione, si stanno susseguendo domande da parte degli utenti del web, i quali sono curiosi di sapere che cosa possa essere accaduto. Non resta che attendere, dunque, per vedere se le supposizioni di Amedeo siano corrette oppure se Clizia abbia semplicemente preferito evitare di fomentare ulteriormente la polemica a un passo dalla finale del GF Vip.