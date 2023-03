Come va tra Carola e Federico dopo Uomini e Donne? Progetti futuri e confessioni

Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno rilasciato un’intervista di coppia al magazine TV sorrisi e canzoni in cui hanno parlato della loro relazione. I due hanno da quasi un mese lasciato Uomini e Donne per potersi godere il loro rapporto lontano dalle telecamere.

Nel corso dell’intervista, entrambi hanno affermato di essere rimasti piacevolmente colpiti dall’altro. Con il tempo, infatti, stanno venendo fuori dei lati dei loro caratteri che non si aspettavano. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Le confessioni di Federico dopo Uomini e Donne

La relazione sentimentale tra Federico e Carola sta procedendo a gonfie vele dopo essere usciti da Uomini e Donne insieme. I due hanno raccontato di essere molto felici. Per quanto riguarda l’ex tronista, il ragazzo ha spiegato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine con la Carpanelli. In seguito, poi, Nicotera ha rivelato anche quale sia il vero significato dell’orsacchiotto che ha regalato alla sua scelta un momento conclusivo del suo percorso.

Quell’oggetto le fu regalato da Carola nel corso di una delle prime esterne. Da quel momento in poi Federico ha sempre tenuto l’orsetto nel salotto di casa sua. Ogni volta che rientrava, infatti, lo guardava ed era come se Carola fosse insieme a lui. Per lui quell’oggetto ha un valore estremamente importante, è questo il motivo per cui ha deciso di renderlo partecipe al momento della scelta.

Carola svela una cosa inattesa sul suo compagno

Federico, poi, ha svelato in che rapporti è con la famiglia di Carola dopo tutto quello che è avvenuto a Uomini e Donne. A tale riguardo ha svelato di trovarsi molto bene con tutti. Anche sua mamma e sua sorella hanno preso in simpatia la sua nuova fidanzata. Per tale motivo, al momento i due non potrebbero essere più felici di così. Per quanto riguarda Carola, La ragazza ha ammesso che Federico ha tirato fuori tutta la sua dolcezza da quando sono usciti dal programma insieme.

In studio, infatti, i due non facevano altro che battibeccare. Da quando sono usciti, invece, le cose stanno andando decisamente meglio. Carola, poi, ha anche ammesso di avere tantissimi progetti che ha intenzione di realizzare con il suo nuovo compagno. Non resta che attendere per vedere che cosa succederà e se presto ci sarà qualche lieta novella che li riguarda.