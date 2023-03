Uomini e donne, l’addio di Riccardo Guarnieri è a un passo: pronto per il reality

Chi segue Uomini e donne senza dubbio conosce molto bene Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della sua storia con Ida Platano per il bel cavaliere tarantino non c’è pace. C’è da dire che il quarantenne spesso è stat messo in discussione, sia per i suoi modi di fare che per le sue parole che quasi mai hanno convinto gli opinionisti.

Negli ultimi due anni, la sua presenza in studio non è vista più di buon occhio tanto che anche molti telespettatori da casa credono che il tarantino sia in tv per un altro scopo. E molto probabilmente qualcuno potrebbe avere ragione.

Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci su Guarnieri e anche la sua assenza nelle ultime registrazioni ha lascito perplessi. In queste ore è addirittura uscita fuori una notizia davvero clamorosa sul cavaliere, ovvero pare che Riccardo sia vicino alla partenza per un reality.

Riccardo Guarnieri ad un passo dall’addio a Uomini e donne?

A lanciare l’indiscrezioni sul bel tarantino, Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip. Stando a quanto riportato dal giovane, sempre informato sulla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, non si esclude che Riccardo possa essere in uscita dal cast di Uomini e donne.

Il motivo di questa scelta potrebbe essere legato ad una sua papabile partecipazione all’Isola dei famosi. Ovviamente precisiamo che per adesso si tratta solo di un’indiscrezione e quindi non possiamo dare conferme su tale pettegolezzo.

Quel che è certo però è che se la sua improvvisa partenza fosse davvero confermata la notizia non potrebbe far altro che piacere a tutte le sue fans.

La strana assenza del cavaliere a Uomini e donne

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne a tenere banco non solo le vicende amorose di Gemma Galgani. Infatti, non è passata inosservata la strana assenza di Riccardo Guarnieri che per diverse puntate non si è presentato in studio.

Le anticipazioni ci fanno sapere che il cavaliere è stato assente ma nell’ultima registrazione avvenuta il 26 marzo è ritornato tra il parterre. Non sappiamo cosa lo ha spinto a stare lontano dalle telecamere, ma quello che possiamo dire è che sta continuando a conoscere la ragazza 30enne arrivata di recente nel programma.