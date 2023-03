Il Paradiso delle signore trama 30 marzo: Gloria va via, Ludovica fa una confessione

La trama della puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore rivela che Gemma deciderà di accettare la proposta di Roberto e, quindi, di sposarlo. Questa scelta, però, sarà fortemente ostacolata da Veronica.

Gloria, dal canto suo, dopo le minacce ricevute, non vedrà altra via se non quella di lasciare per sempre la città. Ludovica, invece, arriverà a fare una confessione molto importante che riguarda quello che sente per Marcello. Vediamo tutto quello che succederà.

Nuova chance per Maria al Paradiso delle signore

Nella puntata di giovedì 30 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Veronica sarà molto contraria alla decisione di Gemma di accettare di sposare Roberto. Ezio, dal canto suo, inviterà la donna a riflettere un po’ più a fondo prima di prendere una decisione così drastica e di dare una chance al giovane. In merito a Salvatore ed Elvira, invece, tra i due ci sarà un omento di confronto dopo quello che la giovane ha scoperto circa il suo esame di guida.

Al grande magazzino, intanto, Vittorio ha intenzione di dare un’altra chance agli abiti di Maria. A tal riguardo, comunicherà a tutti i dipendenti la sua volontà di rilanciare la sfilata. La Puglisi, però, ha bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti e nessuno si tirerà indietro. La giovane chiederà anche una mano a Rizzo, il quale accetterà di collaborare con lei e aiutarla in questa impresa.

Trama 30 marzo: una confessione e una partenza

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Gloria deciderà di andare via per sempre da Milano. Dopo le minacce ricevute da Veronica e tutto quello che è accaduto con Ezio, per lei non ci sarà davvero altra strada. Si tratterà davvero di un addio definitivo oppure no? Tancredi, invece, comunicherà ad Adelaide la sua volontà di seppellire l’ascia di guerra e di darsi una tregua. Cosa deciderà di fare la contessa?

Quest’ultima, intanto, sarà molto impegnata nel cercare di risanare il suo rapporto con Marcello. Tra i due sembrerà essere in atto un riavvicinamento. Tuttavia, Ludovica arriverà a fare una confessione che non credeva avrebbe mai fatto. La ragazza, infatti, rivelerà di provare ancora della gelosia per Marcello. Tra i due, dunque, non tutte le porte sembreranno essere chiuse. Cosa riserverà il destino per loro?