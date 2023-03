Oroscopo 29 marzo 2023: Toro nervosi, considerazioni per Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete sono molto favoriti sia in amore sia nel lavoro. Gli Acquario sono abbastanza appagati dal punto di vista professionale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di essere più aperti e di allargare i vostri orizzonti. Giornata molto proficua anche dal punto di vista professionale.

Toro. Siete un po’ nervosi. Cercate di mantenere la calma, specie se dovete prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro. Date tempo al tempo e non soffermatevi troppo sulle apparenze.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 marzo vi invita ad usare u pizzico di inventiva e creatività sia nella vita di coppia sia in quella professionale. I single, invece, dovrebbero essere un po’ meno selettivi.

Cancro. Date sempre voce ai vostri sentimenti e alle vostre emozioni. Cercare di reprimerle non farà altro che acuire il vostro stato di malessere. In ambito professionale potete osare un po’ di più.

Leone. Buon momento per dare il via alle vostre passioni e per ascoltare di più quello che vi dice il vostro cuore. Non siate troppo intransigenti. Se ci sono delle novità all’orizzonte, accoglietele di buon grado.

Vergine. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. Dal punto di vista professionale è importante essere imparziali e cercare di non essere troppo rigidi con voi stessi e con gli altri.

Previsioni 29 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei momenti in cui vale la pena lottare ed insistere e altri, invece, in cui è opportuno smettere di perdere il proprio tempo. Nel momento in cui imparerete a comprenderne la differenza, starete molto meglio.

Scorpione. Questo è un momento molto importante per trarre un po’ le somme di quello che avete e di quello che vi manca. Imparate ad apprezzare di più ciò di cui siete già in possesso e sarete più appagati.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 29 marzo, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere un po’ da parte l’orgoglio. Ci sono delle novità in arrivo, ma la cosa importante è mantenere sempre la calma.

Capricorno. Giornata piena di alti e bassi. Ci sono delle faccende in sospeso da mettere a posto. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro. Ricordate che non è tutto oro quello che luccica.

Acquario. Siete piuttosto appagati professionalmente, anche se la mole di cose da fare potrebbe essere più elevata di quanto riusciate effettivamente a sopportare. Forse sarebbe il caso di prendersi una pausa.

Pesci. Cercate di non fare troppi sprechi. In amore è importante lasciare sempre parlare il vostro cuore. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non esporsi troppo tra oggi e domani.