Il Cantante Mascherato chiude i battenti: bruttissimo colpo per Milly Carlucci

Brutte notizie in arrivo per Milly Carlucci e il suo Il Cantante Mascherato. Il programma arrivato alla quarta edizione sembra non sta brillando né dal punto di vista televisivo né dal punto di vista degli ascolti e per questo motivo sarebbe vicino alla chiusura.

Infatti, la Rai ha deciso che dal prossimo anno non tornerà in onda. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che spiega che i dirigenti del servizio pubblico già quest’anno avevano non pochi dubbi sulla riproposizione del format. Alla fine però si è scelto di realizzare la quarta stagione.

I dubbi su questa edizione de Il cantante Mascherato

Dagospia ha fatto sapere che i Vertici Rai avevano già molti dubbi su questa edizione de Il cantante Mascherato. In primis per i presenti e poi anche per la concorrenza con Amici sulla rete Mediaset. Insomma, dubbi che in pochissime puntate sono diventati certezze dato che al momento il futuro del programma è davvero incerto.

Seguendo sempre il discorso di Dagospia, ci sono poi i costi alti di produzione. Perché un conto è raggiungere due milioni di persone in prime time su Rai Uno con un prodotto a basso prezzo, un altro è spendere parecchio e ritrovarsi Canale Cinque a fare il doppio degli ascolti. Questo infatti per la Rete Rai è davvero un gran problema.

Brutto colpo per Milly Carlucci: il cantante mascherato cancellato dai palinsesti

Tutte queste note negative verso il programma di Milly Carlucci avrebbero fatto prendere già una decisione ai vertici Rai. Nel dettaglio la presentatrice per il prossimo anno non potrà contare su questo prodotto.

Diversamente da Ballando con le stelle, c’è qualcosa che ne Il cantante mascherato non funziona e per questa ragione non si può sempre rischiare. Al momento, infatti, una cosa è certa non c’è più il tempo per correre ai ripari, molto probabilmente il progetto sarà cancellato dalla Rai nel 2024.