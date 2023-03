Serena Bortone, sapete perchè non ha figli? Ecco tutta la verità

Conosciamo tutti Serena Bortone, una conduttrice di grande spessore intellettuale, amatissima dal pubblico di Rai e non solo. Da quando la Bortone ha conquistato il gran successo in tv, in tantissimi tra i suoi fan hanno iniziato a chiedersi come sia la conduttrice nel privato.

Al timone di Oggi è un altro giorno, di recente ha parlato molto del suo futuro professionale sulla rete di Stato, spiegando che mai andrebbe via da “casa sua”. Ormai sono tanti anni che lavora in Rai e per nessuna ragione cederebbe mai il suo posto. Se sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto, molto meno invece sappiamo sul suo privato. Ad esempio sapete che non ha figli?

Vita privata di Serena Bortone: nessun matrimonio

Serena Bortone non ama parlare molto della sua vita privata, infatti, preferisce che i giornalisti non le facciano mai domande sulla sua sfera intima. Di recente, però, la presentatrice ha finalmente risposto ad alcune curiosità dei telespettatori, colmando la loro fame di curiosità. In particolare, la presentatrice ha rivelato perché non si è mai sposata e anche perché non ha mai avuto dei figli.

Il motivo è molto semplice, con grande stupore la conduttrice ha spiegato di non credere nel matrimonio. Serena si definisce il tipo di persona per il quale il matrimonio non è l’obiettivo di vita né la decisione più giusta da prendere. Per lei non essersi sposata è sinonimo di indipendenza, un valore che vuole portare avanti senza compromessi.

Ecco perchè non ha avuto figli

Nonostante non creda nel matrimonio, Serena però non ha nascosto di essersi innamorata diverse volte e di essere soprattutto innamorata della vita. In questo momento, ammette, di non sentirsi legata a nessuno in particolare.

E quanto ai figli, la Bortone ha rivelato di non averne mai avuti per lo stesso motivo per il quale ha scelto di non sposarsi: quindi parliamo sempre dell’indipendenza. Che sia giusto o meno il suo punto di vista, questo è il suo pensiero. Voi cosa ne pensate?