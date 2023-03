Luca Onestini torna sui social dopo l’uscita dal GF Vip: le prime parole a caldo (FOTO)

Luca Onestini è stato l’ultimo eliminato della casa del GF Vip. Il ragazzo è uscito a gran sorpresa durante la messa in onda del 27 marzo. A causare la sua uscita è stata principalmente una scelta di Alberto De Pisis, il quale ha deciso di trascinarlo al televoto contro di lui e Nikita Pelizon.

Ad ogni modo, Luca è rimasto sicuramente male di non essere arrivato alla finale. Giunti a questo punto, infatti, a tutti fa gola vivere le emozioni dell’ultima messa in onda. Il giovane, però, sta facendo di tutto per non esternare molto il suo stato d’animo. In queste ore è tornato sui social ed ha pubblicato un messaggio alquanto mite.

I primi commenti di Luca dopo l’uscita dal GF Vip

Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Luca Onestini ha potuto riprendere in mano la sua vita da dove si era interrotta circa cinque mesi fa. A tal riguardo, ha ripreso anche possesso del suo cellulare e dei suoi social. In queste ore, dunque, ha deciso di scrivere un messaggio dedicato a tutte le persone che in questi mesi lo hanno supportato e sostenuto a distanza.

Luca, infatti, ha detto che potrebbe dire davvero tante cose, tuttavia, preferisce rimanere sul semplice e sobrio. Il giovane, infatti, si è semplicemente limitato a ringraziare tutti i suoi fan, le persone che hanno creduto in lui, che ci sono sempre state, continuano ad esserci e ci saranno. Il traguardo raggiunto lo dedica a tutte le persone che gli vogliono bene, proprio come affermato anche durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

Onestini deluso da Alberto?

Nel corso del suo post di Instagram, dunque, Luca Onestini è stato alquanto mite e non ha lasciato trapelare molte emozioni in merito alla sua uscita improvvisa dalla casa del GF Vip. Ci hanno pensato i suoi occhi, però, a lasciar trapelare cose stesse provando. Luca, infatti, anche secondo quanto detto dai suoi ex coinquilini, è rimasto molto male per non essere arrivato alla finale.

Il ragazzo, inoltre, pare sia anche rimasto un po’ deluso dalla scelta fatta da Alberto De Pisis, il quale lo ha trascinato al televoto contro di lui e Nikita Pelizon. Se Alberto avesse optato per Milena Miconi, adesso Luca sarebbe sicuramente ancora un concorrente in lizza per la gran finale di questa edizione. Le cose, però, hanno preso una piega del tutto differente.