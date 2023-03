Il Paradiso delle signore spoiler 31 marzo: Marco spiazza Gemma, Maria furiosa con Vito

Gli spoiler della puntata del 31 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide deciderà di sancire una tregua con Matilde. A tal riguardo, arriverà a farle anche una confessione molto importante.

Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza verrà spiazzata dal ritorno di Marco in città. Cosa si cela dietro questo gesto? Inoltre, Maria scoprirà tutta la verità su Vito, ma il tutto avverrà nel peggiore dei modi.

Marco torna al Paradiso delle signore

Nel corso della putata del 31 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Veronica decideranno di dare una chance a Roberto. A tal riguardo, lo inviteranno a cena per conoscerlo un po’ meglio. Nel frattempo, Gemma sarà sempre più convinta di assecondare la sua proposta. Ad ogni modo, mentre sarà in procinto di concludere il tutto, un evento la spiazzerà. Nello specifico, infatti, vedremo che tornerà in città Marco.

Il ragazzo, però, si presenterà senza Stefania. Questa cosa, chiaramente, genererà un certo sgomento nella giovane. Quest’ultima non potrà fare a meno di domandarsi per quale ragione Marco abbia scelto proprio questo tempismo per farsi rivedere. Nel frattempo, Adelaide sancirà una tregua con Matilde. La contessa, infatti, tornerà ad aprirsi con la sua amica e le rivelerà di nutrire un interesse molto profondo per Marcello.

Spoiler 31 marzo: Maria su tutte le furie

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 31 marzo del Paradiso delle signore vedremo anche che Elvira e Salvatore avranno un chiarimento. La ragazza deciderà di perdonare il giovane per quello che è successo. Il tutto, però, unicamente ad una convinzione, ovvero, Salvo deve aiutarla a superare l’esame pratico per la patente. Vittorio, dal canto suo, sarà estremamente felice per come stanno lavorando fianco al fianco Francesco e Maria.

Quest’ultima, intanto, farà una scoperta che la spiazzerà totalmente. Nello specifico, infatti, vedremo che Vito sarà in procinto di confessarle tutta la verità sul suo passato. La giovane, però, verrà a scoprire tutto nel modo più brutto possibile. Per tale ragione, tra loro ci sarà una discussione particolarmente accesa. I due arriveranno a chiudere definitivamente o c’è una piccola possibilità di riconciliazione? Gemma, nel frattempo, continuerà a farsi delle domande sul ritorno in città di Marco in solitudine. Il ragazzo potrebbe addirittura accettare di riconoscere il bambino? Vedremo.