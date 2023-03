Oroscopo 30 marzo 2023: Gemelli affettuosi, Sagittario passionali

Le previsioni dell’oroscopo del 30 marzo vedono i Cancro molto passionali. I Pesci, invece, sono precisi e meticolosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono molto favorevoli. I nati sotto questo segno stanno per iniziare un processo di vita molto interessante. Forse ci sono grandi cambiamenti all’orizzonte. Non arrendetevi mai.

Toro. Dopo alcun alti e bassi dal punto di vista sentimentale, finalmente ci sarà un riavvicinamento con una persona cara. Nel lavoro dovete saper distinguere la sfera emotiva da quella professionale.

Gemelli. Siete particolarmente desiderosi di affetto e di attenzioni in questo momento secondo l’oroscopo del 30 marzo. Cercate di prestare attenzione alle persone a cui dedicherete il vostro tempo e con cui vi aprirete.

Cancro. Siete molto pazienti, tuttavia, in certi casi è necessario non esagerare, altrimenti c’è chi potrebbe abusarne. In amore siete molto passionali in questo momento, quindi, cercate di approfittarne il più possibile.

Leone. Se state vivendo un momento di confusione, fermatevi un attimo e chiedetevi quali siano realmente le cose per cui vale la pena lottare e dimenarsi. In ambito professionale ci vuole una maggiore cautela se state iniziando un nuovo progetto.

Vergine. La lontananza di una persona cara potrebbe rendervi un po’ agitati. Cercate di mantenere la cala e soprattutto, valutate bene prima di prendere una decisione importante che riguarda la vostra vita.

Previsioni 30 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ distratti in questi giorni e potreste finire per trascurare delle persone a cui tenete. Ricordate, però, che se un vaso si rompe, poi difficilmente ritorna com’era una volta, quindi prestate attenzione.

Scorpione. Siete molto decisi e quando vi ponete un obiettivo non vi fermate fino a quando non lo avrete raggiunto. Non amate lasciare situazioni in sospeso, di solito dovete chiarire subito prima che passi troppo tempo.

Sagittario. L’Oroscopo del 30 marzo vede una grande passionalità nei nati sotto questo segno. Siete particolarmente desiderosi di gettarvi a capofitto in una nuova relazione o in nuovi progetti.

Capricorno. Cercate di contestualizzare sempre quello che fate e le situazioni in cui vi trovate. Non fate di tutta l’erba un fascio in quanto ci sono tante distinzioni e cose da tenere in considerazione prima di esprimere un giudizio.

Acquario. Siete molto desiderosi di effusioni e di passionalità. Cercate di non essere troppo precipitosi. In amore potreste ricevere qualche tentazione. Cercate di non commettere degli errori di cui potreste pentirvi.

Pesci. In amore siete delle persone precise e meticolose. Difficilmente riuscire a lasciarvi scivolare addosso certe cose. In ambito sentimentale è importante essere determinati e non arrendersi.