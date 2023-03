Uomini e Donne spoiler 29 marzo: primo bacio per Nicole, novità su Armando

Nella puntata del 29 marzo di Uomini e Donne vedremo che si proseguirà da dove si è interrotta la puntata del 28. Armando Incarnato e Silvio proseguiranno ad avere un diverbio molto acceso, successivamente, poi, si passerà a Silvia, la quale è ancora in attesa che scenda dalle scale un cavaliere per lei.

Incarnato, poi, tornerà al centro dell’attenzione, ma per una questione decisamente più leggera. Nello specifico, infatti, vedremo che arriverà una nuova dama per lui. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Nicole darà luogo a due esterne, una delle quali con tanto di bacio annesso.

Novità al trono over nella puntata del 29 marzo

Nel corso della puntata di mercoledì 29 marzo di Uomini e Donne vedremo che Silvio e Armando continueranno a discutere. Quest’ultimo non apprezza molto il modo di fare del cavaliere, al punto da criticarlo aspramente. Dopo la discussione, che si protrarrà per alcuni minuti, i due torneranno al loro posto e si passerà a Silvia. Per la dama scenderà un nuovo cavaliere, il quale dirà di essere interessato a conoscerla.

Novità anche per Armando dal punto di vista sentimentale. Una nuova dama, infatti, giungerà in studio per conoscerlo. Lui rimarrà colpito da lei, al punto che deciderà di tenerla. Che finalmente ci siano delle belle novità in arrivo per il napoletano che, ormai, sembra essersi trasformato più in un opinionista che in un uomo alla ricerca della persona giusta. Successivamente, poi, sarà la volta del tron classico.

Spoiler Uomini e Donne: un bacio e una delusione

Dopo aver parlato di Lavinia Mauro e aver assistito al ritorno in studio di Alessio Corvino, vedremo che la ragazza ballerà anche con Campoli non appena ne avrà la possibilità. Per quanto riguarda la sua collega, invece, anche per Nicole ci saranno delle novità. La tronista è uscita sia con Andrea sia con Carlo. Entrambe le uscite sono andate piuttosto bene, ma con il primo è scattato anche un bacio.

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 29 marzo, pare anche che il bacio sia stato piuttosto passionale. Passando a Carlo, invece, il ragazzo ammetterà di essere rimasto molto male. In esterna aveva avuto la percezione che tutto fosse andato nel migliore dei modi, quindi, assistere a questa scena lo turberà parecchio. Di Luca, infine, non si parlerà. Il suo trono sarà approfondito nei prossimi giorni.