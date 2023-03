Uomini e donne oggi, Gemma ha un malore: arriva un medico in soccorso

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne e anche oggi largo spazio a Gemma Galgani e a Silvio.

La puntata inizia con la piemontese e con Tina Cipollari regala uno show unico. “Voglio un video con tutti i suoi scandali, altrimenti ti giuro che non metterò più piede in questo studio”, dichiara l’opinionista dopo quello che è successo ieri.

Per chi non lo sapesse per Silvio sono scese due dame, cosa che ha dato molto fastidio alla Galgani. Per questo motivo, Gemma è uscita dallo studio e si è rifugiata nel suo camerino. Gianni chiede cosa è accaduto e ‘Queen Mary’ conferma che la dama sta male.

Gemma lascia lo studio in lacrime: Tina corre in suo aiuto

Una puntata quella di oggi di uomini e donne decisamente molto movimentata. Gemma ha abbandonato lo studio in lacrime continuando il suo sfogo dentro il camerino. In suo soccorso è arrivata Tina direttamente con il dottore.

QUesta volta ha scelto un medico giovane, per prenderla in giro.La torinese è in lacrime e non appena vede Tina afferma di volere le sue scuse. Ma l’opinionista, come si poteva immaginare, non ha alcuna intenzione di sfogarsi. Le due si scontrano tra urla e lacrime nel camerino in presenza del dottore che imbarazzato non sa cosa fare.

Alla fine Tina rientra in studio, seguita da Gemma. Prima dell’arrivo di quest’ultima, Maria si accerta che la questione sia chiusa in modo da poter andare avanti con la sua registrazione

Gemma Galgani di nuovo single

Come ci fanno sapere le anticipazioni dopo questa discussione tra Silvio e Gemma, la dama resterà di nuovo da sola. Nella puntata di oggi sono arrivate per il cavaliere due dame e questa volta l’uomo ha deciso di tenerle. Gli spoiler però ci annunciano che Silvio lascerà il programma decidendo di voler tornare a casa. La Galgani quindi anche questa volta ha preso un bel due di picche.