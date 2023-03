Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 29 marzo 2023: un’emergenza sconvolge Roberto, Lara pronta a tutto

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina e Roberto saranno in allarme per via di un’imprevisto capitato in casa Ferri. La Giordano ormai frastornata dalla presenza di Lara commetterà un errore gravissimo che preoccuperà anche sua figlia.

Intanto, anche per Silvia le cose si mettono sempre peggio. La donna è sull’orlo del fallimento e non sa come gestire la situazione al Vulcano. Samuel invece si troverà a dover tenere a freno Micaela, sempre più determinata a conquistarlo.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara mette in atto il suo piano malvagio nei confronti di Marina

Per Marina non è affatto un buon momento. La Giordano dopo l’incidente verificatosi in casa sua alla nipotina ha messo in allarme anche sua figlia. Purtroppo la donna è ossessionata da Lara ed è convinta che la Martinelli stia escogitando qualcuno.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che le sue preoccupazioni non saranno del tutto infondate. Infatti, la bionda ha qualcosa in mente. Infine, mentre lei e Roberto sono sempre più distanti un ‘imprevisto darà il colpo finale alla coppia. Anche questa volta sarà coinvolta Lara ma anche il piccolo Tommaso.

Anticipazioni: Silvia disperata per la situazione al Vulcano

Nel corso della puntata vedremo in grandi difficoltà anche Silvia. La donna ha detto No ad Alberto ma al momento non sa come uscirsene con il Vulcano. Il locale è sul lastrico e al momento non ha un altro aiuto. Otello non può prestarle i soldi di cui ha bisogno e per questo motivo è tentata nel cambiare idea con il Palladini.

Ma Diego ha cercato di farla ragionare e di spingerla a valutare tutte le ipotesi, per uscire da una situazione che si sta facendo sempre più critica. Infine, a vivere dei momenti di tensione sarà anche Samuel. Il giovane aiuto cuoco è tormentato dalle continue insistenze di Micaela, determinata a farlo crollare e a conquistarlo.