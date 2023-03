GF Vip, Antonella e Edoardo presto genitori? La Fiordelisi fa una confessione (VIDEO)

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbero presto diventare genitori? I due fanno decisamente sul serio e sono mossi da tutte le migliori intenzioni nel loro rapporto sentimentale.

In queste ore, la ragazza ha rilasciato un’intervista al portale Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni alquanto interessanti sulla faccenda. Inoltre, ha svelato anche altri dettagli in merito al suo percorso al GF Vip e alla sua uscita. Vediamo cosa è emerso.

Antonella fa una confessione su Edoardo: presto genitori?

Durante una recente intervista, Antonella ha palesato la possibilità che lei e Edoardo diventino presto genitori. Da quando entrambi sono usciti dalla casa del GF Vip non si sono separati un attimo. L’unica volta in cui hanno provato a stare lontani in compagnia dei propri amici, si sono telefonati per raggiungersi. Ebbene, il loro legame è così forte al punto da pensare di creare anche una famiglia insieme.

Antonella ha ammesso di aver affrontato più volte con Edoardo il tema della gravidanza. Dato che tutti e due reputano la loro storia davvero importante, pare che abbiano in cantiere anche di fare un figlio. Questo, chiaramente, potrebbe non essere del tutto imminente, considerando che i due devono anche capire dove andare a vivere e cosa fare del loro futuro.

Antonella sulle amicizie di Donnamaria e una cosa che l’ha delusa

Tra le tante confessioni, oltre a quelle inerenti la possibilità di diventare genitori, Antonella ha parlato anche di alcuni amici di Edoardo. Nello specifico, ha detto che, sicuramente, avrà piacere ad incontrare Paolo Ciavarro, in quanto è un amico del suo fidanzato ed è sempre stato onesto e sincero. Lo stesso, però, non può dirsi per le sorelle Incorvaia. Con Clizia e Micol, infatti, il rapporto è del tutto differente.

Per tale ragione, la Fiordelisi ha ammesso che con loro non uscirebbe mai a cena insieme. Questo, dunque, implica una certa complicazione per Edoardo e Paolo di proseguire la loro splendida amicizia. Infine, la giovane ha ammesso anche di essere rimasta male di alcune cose apprese una volta uscita dalla casa del GF Vip. Nel dettaglio, ha ammesso di essere rimasta delusa da alcuni confessionali fatti a caldo da Edoardo dopo alcuni litigi avuti. Antonella ha ammesso che i due si siano mancati di rispetto quando erano in casa, pertanto, adesso si comporteranno in maniera diversa.