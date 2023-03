Antonella Fiordelisi si ricongiunge con la mamma e il papà, ma i fan notano un dettaglio (FOTO)

Dopo tutto quello che è accaduto, la famiglia Fiordelisi si è ricongiunta, infatti, Antonella ha rivisto la mamma e il papà, ma come sarà il clima tra loro? Onde evitare equivoci, l’influencer ha pubblicato sul suo account di Instagram una foto in cui è inquadrata tutta la famiglia felice.

In loro compagnia figura anche Edoardo Donnamaria, il quale pare sia stato accolto di buon grado da tutti. Ad ogni modo, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Ecco di che cosa si tratta.

Pace fatta tra Antonella, la mamma e il papa? Qualcosa non torna

Antonella Fiordelisi ha rivisto sua mamma e suo papà dopo essere stata eliminata dalla casa del GF Vip. Il clima tra loro era piuttosto teso all’inizio, soprattutto perché l’ex gieffina non voleva realmente uscire dal programma poiché desiderava arrivare in finale e, perché no, magari anche vincere. Quando ha scoperto che è stata proprio sua madre a far sì che venisse eliminata, la giovane ci è rimasta un po’ male.

Per tale motivo, in molti credevano che, una volta tornata a casa, la ragazza avrebbe pesantemente discusso con la famiglia. Se questo sia avvenuto o meno all’interno delle quattro mura di casa, chiaramente, non è dato saperlo. Tuttavia, gli utenti del web si sono divertiti ad interpretare le espressioni presenti nella prima foto di famiglia pubblicata dalla giovane sul suo profilo Instagram.

Edoardo entra in famiglia Fiordelisi

In tale immagine sono raffigurati Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, la mamma e il papà dell’influencer. Tutti sfoggiano un sorriso smagliante, come se nulla fosse mai accaduto. Alcuni utenti, però, hanno notato una certa forzatura nelle espressioni dei protagonisti, specie in quella di Edoardo. L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha ironizzato sul fatto che, in quella foto, la persona più felice fosse proprio Donnamaria.

Ad ogni modo, è bene chiarire che queste siano solamente delle ipotesi e delle congetture. Antonella, invece, almeno per il momento ha preferito non rendere pubbliche le faccende private che riguardano la sua famiglia. La ragazza, inoltre, adesso deve fare anche i conti con le conseguenze delle azioni legali avviate dai suoi genitori contro il suo ex Gianluca Benincasa. Non resta che attendere per vedere come evolverà la vicenda e se ci saranno dei commenti un po’ più espliciti a riguardo.