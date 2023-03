Mara Venier non accetta le scuse e attacca Mediaset: “Pensa che siamo cogl**ni?”

Poche ore fa Mara Venier è tornata sui social e ha parlato di quanto accaduto domenica sul sito ufficiale Mediaset, dove lei e la collega Barbara D’Urso sono state riempite di insulti.

Nonostante i vertici Mediaset si siano scusati per il disagio, la conduttrice Rai non sembra credere affatto alla casualità e all’attacco hacker tanto che la lanciato una vera e propria bordata alla concorrenza.

Mara Venier, la furia dopo le scuse web di Mediaset

Gli insulti alle due conduttrici sono spuntati sul social, sulla pagina ufficiale di Mediaset, nella giornata di domenica 26 marzo, subito dopo la messa in onda di Domenica In di uno speciale messaggio video registrato da Barbara d’Urso per la sua storica amica Gabriella Labate.

Immediato l’intervento dei vertici aziendali, che si sono prodigati a cancellare il post incriminato specificando che era a quanto pare avvenuto un “accesso anomalo”. La versione ufficiale dell’azienda, ha fatto riferimento ad un attacco hacker.

Inoltre, l’azienda dopo poco ha postato un altro messaggio sottolineando la gravità del fatto, scusandosi ancora per l’accaduto. Ma a quanto pare, Mara Venier non sembra credere affatto a questa versione e senza giri di parole ha risposto a tono.

Mara Venier lancia una bordata alla concorrenza

La conduttrice di Domenica In non se la vuole bere e a quanto pare non crede affatto alla versione dichiarata dai vertici Mediaset. Mara Venier ha quindi deciso di riportare il comunicato via Stories scrivendo una frase decisamente colorita, “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti co..ni….Salutame a Silvy”, dove Silvy è il nome dell’utente misterioso che ha avuto accesso all’account Mediaset e che l’ha insultata.

Diversamente, invece, fino a questo momento, è la versione di Barbara D’Urso. La collega per adesso ha preferito fare silenzio evitando commenti. Quello che più colpisce della vicenda è che le ingiurie a Barbara d’Urso e Mara Venier siano arrivate proprio da un account ufficiale, quello che presenta per intenderci la spunta blu. E’davvero possibile che ci sia stato un attacco hacker?