Diletta Leotta incinta: svelato il sesso del bebè in arrivo

Ormai non ci sono più dubbi sulla gravidanza di Diletta Leotta. La conduttrice televisiva aspetta il suo primo figlio da Loris Karius e dopo tanti pettegolezzi a conferma la lieta notizia è stata proprio lei stessa pochi giorni fa.

Ora ad aggiungere nuovi dettagli su questa dolce attesa ci ha pensato il settimanale Chi: stando a quanto si legge sulla rivista la presentatrice siciliana sarebbe al quarto mese di gravidanza.

Diletta Leotta incinta: svelato il sesso del bebè

Come ogni futura mamma anche Diletta ha aspettato di superare il primo trimestre, generalmente il più complicato, prima di dare la lieta novella. Una notizia ovviamente che ha reso felici tutti i fan della presentatrice e che non vedono l’ora di conoscere il futuro nascituro.

Il parto sarà dunque in estate e “secondo gli amici Diletta aspetta una bambina”. Nel frattempo la Leotta continua a lavorare: è rientrata in Italia dopo aver trascorso qualche giorno di pieno relax con il compagno a Dubai.

Nonostante la coppia stia assieme da pochi mesi, sul loro amore non ci sono dubbi. Loris è davvero pazzo della show girl motivo per cui non ci hanno pensato due volte a mettere subito su famiglia.

La storia d’amore con Loris

I primi rumors su Diletta Leotta e Loris Karius risalgono ad ottobre 2022: la prima notizia di gossip spuntò fuori dal settimanale Gente, a seguire le numerose riviste di gossip. Due settimane più tardi, arrivarono le foto in esclusiva di Chi. A novembre furono avvistati per la prima volta insieme, a Londra per la festa di Halloween, e poi ancora a cena fuori a Milano.

Poi la prima vacanza di coppia, il primo post su Instagram e la lettera: “Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”. Con Loris Karius pare che Diletta Leotta abbia ritrovato il sorriso dopo le relazioni passate naufragate tra cui quella con l’attore turco Can Yaman.