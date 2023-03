Il Paradiso delle signore trama 3 aprile: Adelaide riceve una misteriosa notizia

La trama della puntata del 3 aprile del Paradiso delle signore rivela che Adelaide rimarrà spiazzata nel momento in cui riceverà una notizia. Per quanto riguarda Roberto, invece, il giovane confiderà a Vittorio di essere in procinto di sposare Gemma.

Conti, dal canto suo, dovrà darsi da fare per cercare di contrastare la concorrenza. Il negozio rivale del Paradiso sta per aprirsi, pertanto, sarà necessario pensare a delle strategie valide. Vediamo tutto quello che accadrà.

Roberto si confida con Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Roberto si aprirà con Vittorio. L’uomo gli rivelerà che presto convolerà a nozze con Gemma. Ad ogni modo, il protagonista non esiterà a raccontare al suo amico tutti i sordidi retroscena di questa situazione. Nel frattempo, Conti avrà la testa molto impegnata anche con il lavoro. Il magazzino competitor del Paradiso sta per aprire i battenti, pertanto, c’è da attuare una strategia.

Vittorio, infatti, inizierà anche a pensare a chi affidarsi per confezionare gli abiti prodotti nel magazzino per sostituire la Palmieri. Insomma, ci saranno un bel po’ di cose da decidere e provvedimenti da prendere. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vito sarà davvero distrutto per Maria. Il ragazzo proverà in tutti i modi a spiegare le sue ragioni alla fanciulla, ma lei si mostrerà assolutamente sorda a tutte le sue spiegazioni. La situazione, dunque, sarà davvero irrecuperabile?

Trama 3 aprile: Adelaide spiazzata

In merito ad Adelaide, invece, nella puntata del 3 aprile del Paradiso delle signore vedremo che la contessa sarà spiazzata nel momento in cui riceverà una notizia inaspettata. Di che cosa si tratta e, soprattutto, chi riguarderà questa informazione? Gemma e Roberto, intanto, hanno intenzione di fare sul serio. Dopo aver preso di comune accordo la decisione di sposarsi, i due dovranno pensare al modo di annunciare a tutti la loro scelta.

Ebbene, a tal riguardo, Roberto avrà un’idea. L’uomo, infatti, proederà ad invitare Gemma al Circolo. Questa, infatti, sembrerà l’occasione propizia per fare in modo che tutta la società sappia di loro e delle loro intenzioni. I due, però, son ignari di quello che presto accadrà. Nello specifico, infatti, vedremo che Marco si presenterà a sorpresa e movimenterà parecchio la serata. La sua presenza genererà dei sospetti in Tancredi.