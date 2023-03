Giulia Salemi frena con Pierpaolo, niente figli e matrimonio: ecco perché

Come tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sapranno, i due sono stati in crisi per un certo periodo di tempo. In seguito, poi, hanno deciso di fare la pace e di ricongiungersi. I due, però, hanno preso delle decisioni piuttosto drastiche.

Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Chi, infatti, Giulia ha svelato che, dopo quello che è accaduto, ha deciso di vivere in maniera più cauta il suo rapporto con Pierpaolo. A tal riguardo, i due hanno preso delle decisioni molto importanti sul loro imminente futuro.

Giulia fa confessioni sul futuro con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto la pace, tuttavia, i due hanno deciso di tirare un po’ il freno al loro rapporto. L’amore che li unisce non è stato scalfito, tuttavia, i due hanno deciso che, almeno per il momento, non hanno intenzione di compiere dei passi importanti. In essi, chiaramente, rientrano la possibilità di sposarsi e di avere dei figli. La loro relazione è stabile, tuttavia, ci sono ancora molte cose che devono mettere a punto, sia dal punto di vista personale sia professionale.

Per tale ragione, almeno per il momento non hanno nessuna intenzione di sposarsi o di mettere su famiglia. Questo, chiaramente, non esclude la possibilità che in seguito possano cambiare idea. Ricordiamo che il prossimo 1° aprile Giulia Salemi compirà 30 anni, pertanto, i due hanno ancora una vita davanti per pensare di fare progetti seri e concreti.

La Salemi e la sua carriera al GF Vip: promozione in arrivo?

Oltre che parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, poi, Giulia Salemi si è soffermata molto anche sul suo lavoro. Nel dettaglio ha detto di essere molto felice che Alfonso Signorini le abbia dato la possibilità di ricoprire un ruolo attivo durante questo GF Vip. Quello della “bastar*a col tablet” è un ruolo che le calza perfettamente, pertanto, non saprebbe vedersi in altre vesti.

Tuttavia, la giovane non ha negato che, contrariamente a qualche mese fa, in cui rifiutò di sostituire Sonia Bruganelli nella settimane natalizie nel ruolo di opinionista, adesso ci penserebbe. Ora Giulia ha raggiunto una consapevolezza maggiore di se stessa e delle sue potenzialità, pertanto, non è escluso che il conduttore possa decidere di darle una promozione per la prossima edizione del GF Vip. Non resta che attendere per scoprirlo.