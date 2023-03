Oroscopo 31 marzo 2023: Cancro creativi, Capricorno meno esigenti

Nuovi progetti per i nati sotto il segno dell’Ariete secondo l’oroscopo del 31 marzo. I Bilancia devono dare maggiori attenzioni alle persone a cui tengono davvero

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete un po’ indecisi su alcune faccende. Cercate di riflettere a fondo prima di prendere una decisione particolarmente frettolosa. In ambito professionale ci sono dei progetti a cui fareste bene a dare voce.

Toro. Alcuni ricordi appartenenti al vostro passato potrebbero riaffiorare e spingervi a compiere qualche gesto alquanto inaspettato. Cercate di tenere a freno l’istinto e ragionate prima di commettere degli errori.

Gemelli. Non siate troppo intransigenti e cercate di dare una seconda possibilità anche a chi non si è comportato esattamente nel migliore dei modi con voi. Siete molto riflessivi in questi giorni.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 31 marzo vedono i nati sotto questo segno particolarmente creativi. Questa caratteristica vi sarà di grande aiuto sia dal punto di vista personale sia professionale.

Leone. Non dovete arrendervi se vi siete prefissati un obiettivo. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccola battuta d’arresto, ma nulla che non possa essere risolto da dei guerrieri come voi.

Vergine. Siete molto genuini e propositivi. Queste sono qualità che potrebbero spingere le persone a volervi al loro fianco per risollevare un po’ l’umore. Cercate, però, di non lasciarvi andare troppo con l’empatia, specie nei riguardi di persone negative.

Previsioni 31 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto produttiva sul fronte del lavoro. Le amicizie potrebbero risentirne un po’ a causa della vostra assenza. Gli impegni della vita quotidiana non devono distogliervi da quello che conta davvero.

Scorpione. Spesso vi lasciate trascinare un po’ troppo dalle situazioni. Sia in amore sia nel lavoro è importante prendere sempre delle decisioni consapevoli e che non siano condizionate dal mondo esterno.

Sagittario. Una persona che ha fatto parte del vostro passato potrebbe tornare per mescolare un po’ le carte del destino. Cercate di non farvi destabilizzare troppo e restate con i piedi per terra.

Capricorno. Caratterialmente siete delle persone un po’ troppo esigenti, sia da voi stessi sia dagli altri. L’Oroscopo del 31 marzo, però, vi invita a mollare un po’ la presa e a riflettere prima di puntare sempre il dito.

Acquario. Buon momento per dare il via libera alle vostre intuizioni e alla vostra creatività. Siete molto dinamici in questa giornata, quindi, approfittatene per fare qualcosa di costruttivo e propositivo.

Pesci. In amore è tempo di tirare un po’ le somme. Cercate di essere un po’ più lungimiranti e non soffermatevi troppo su quello che dicono gli altri. Ci sono dei progetti in vista, ma dovete essere audaci.