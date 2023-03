Isola dei famosi 2023, una naufraga avrebbe rifiutato la partenza all’ultimo minuto: cosa è successo

Manca davvero poco per questa nuova edizione de l’Isola dei famosi 2023. Ilary Blasi e tutta la sua troupe sono pronti a regalare ai telespettatori tante nuove emozioni e prove che metteranno in seria discussione la forza e le abilità dei concorrenti.

Il cast ormai sembra ufficiale come del resto anche gli opinionisti che affiancheranno la presentatrice. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione sta circolando in rete, si tratta del ritiro di una partecipante, ancora prima di iniziare. Andiamo a vedere insieme chi è e cosa sarebbe successo.

Isola dei famosi 2023: una naufraga ha rifiutato la partenza?

La diciottesima edizione dell’Isola dei famosi vedrà Ilary Blasi tornare in veste di conduttrice, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin, invece, tornerà per la quinta volta nel ruolo di inviato, direttamente da Cayo Cochinos, per guidare e supportare i naufraghi nelle loro avventure. Non ci sono problemi tra lo speaker e la conduttrice, come si rumoreggiava in passato.

Proprio come è accaduto nell’ultima edizione anche in questi molti concorrenti gareggeranno in gara come ad esempio Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato e Serena ed Elga Enardu. Accanto al loro nome era comparso anche quello di Samantha De Grenet e suo figlio Brando. Beh a quanto pare la show girl avrebbe rifiuto l’invito a l’ultimo secondo

Samanta De Grenet non ci sarà nel cast

Come in molti sanno Samantha De Grenet ha già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2017, ma ha recentemente smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del reality show. Si è parlato tanto della sua possibile partecipazione con il figlio 17enne ma a quanto pare il contratto non si è concluso.

Non è chiaro se abbia sostenuto o meno il provino, e se sia stata rifiutata o meno. Ciò che è certo è la coincidenza tra il suo destino e quello della soubrette romana Flavia Vento è molto simile. Infatti anche quest’ultima proprio per via dei suoi atteggiamenti troppo esuberanti è stata scartata.