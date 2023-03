Giancarlo Magalli volta le spalle alla Rai: l’appello a Signorini e alla De Filippi

Giancarlo Magalli, dopo aver rischiato la vita a causa di un linfoma, è pronto a ripartire a 75 anni. Il grande amore per la tv continua a sognare in grande e ora vuole solo dedicarsi al lavoro.

L’ex conduttore dei Fatti Vostri ha raccontato diversi retroscena professionali, lanciando anche una sorta di appello ad Alfonso Signorini e a Maria De Filippi.

L’appello di Giancarlo Magalli a Maria De Filippi e a Signorini

Il noto conduttore televisivo è pronto a mettersi di nuovo in gioco e questa volta vuole farlo anche voltando le spalle alla Rai. A quanto pare Magalli e la rete di Stato attualmente non proprio in buoni rapporti ed ecco perchè forse ad oggi vuole guardare altrove. Infatti, il presentatore ha dichiarato apertamente che se dovesse arrivare una chiamata per prendere parte al progetto del Grande Fratello Vip 8, risponderebbe presente. Non in qualità di concorrente, bensì in quella di opinionista.

Inoltre, ha anche lanciato un appello a Maria De Fiilippi confermandosi pronto come giurato nel programma Tu si Que vales. . Sulla Rai è particolarmente caustico: “Hanno piazzato tutti, forse c’erano liste d’attesa lunghissime. Persino per l’estate i palinsesti sono già pieni. Ora devo aspettare io”

La stoccata a Milly Carlucci

Nel corso dell’intervista Magalli come sempre ha parlato in maniera schietta e sincera. Proprio per questo motivo la stoccata a Milly Carlucci non è passata indifferente. Quando gli è stato domandato se mai si metterebbe in gioco a Ballando con le Stelle, ha replicato: “Milly mi ha voluto al Cantante Mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me”.

Tornando sul tema GF Vip, ha raccontato che lo scorso anno era in trattativa con Mediaset per affiancare Sonia Bruganelli dopo la non riconferma di Adriana Volpe. E se quest’anno abbiamo visto la Berti il prossimo anno non è escluso che Giancarlo possa avere questo ruolo