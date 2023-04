Oroscopo 1° aprile 2023: Leone molto determinati, Acquario in cerca di attenzioni

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 1° aprile i Capricorno devono essere più ambiziosi. I Gemelli sono un po’ troppo introversi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non piangete sul latte versato. Ciò che è fatto è fatto, quindi, a voi non resta altro da fare se non prendere atto di quello che è successo e andare avanti. In amore ricordatevi dell’importanza del dialogo.

Toro. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, se siete in una relazione stabile, c’è il rischio di piombare un po’ troppo nella monotonia e voi detestate tutto ciò. Quindi bisogna essere creativi.

Gemelli. In amore siete un po’ introversi. Forse alcune delusioni vissute in passato stanno condizionando negativamente il vostro modo di agire. Cercate di sgombrare la vostra mente in modo da partire da zero.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più audaci. Siete molto razionali, per cui spesso vi capita di fermarvi a un passo dal compiere un’azione per paura di sbagliare o di non riuscire. L’importante è provare.

Leone. Siete molto determinati e propositivi. Le previsioni dell’oroscopo del 1° aprile vi invogliano ad insistere e a lottare sempre per ottenere i vostri traguardi. Momento risolutivo anche in amore.

Vergine. Se volete qualcosa, non aspettate che vi capiti, ma andate a prenderla. Siete un po’ distratti e impegnati in questi giorni, quindi, cercate di fermarvi un attimo e riprendere fiato.

Previsioni 1° aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. La luna contraria potrebbe far nascere qualche malumore, soprattutto in famiglia. Cercate di essere un po’ meno diretti. Nella vita i modi sono fondamentali, quindi, adoperate vie di mezzo.

Scorpione. Siete di indole delle persone molto curiose, che amano ascoltare gli altri, mentre preferiscono raccontare sempre poco di se stessi. Quando vi aprite, però, lo fate davvero in modo sincero e onesto.

Sagittario. In ambito professionale ci sono delle decisioni da prendere che potrebbero intaccare anche la vostra vita di coppia. L’Oroscopo del 1° aprile vi invita a riflettere un po’ di più prima di trarre delle conclusioni.

Capricorno. Allargate i vostri orizzonti. Sia in amore sia nel lavoro è necessario avere sempre nuovi stimoli, altrimenti si finisce per appoggiarsi troppo sul presente e si perde l’ambizione.

Acquario. Buon momento per darvi da fare e per iniziare una nuova attività o inseguire un nuovo sogno. Siete persone che necessitano di stare sempre in movimento. La staticità non fa certamente per voi.

Pesci. Siete molto generosi e questa è una dote che, tuttavia, se usata con le persone sbagliate, potrebbe portarvi a commettere degli errori di valutazione. Non tutte le persone sono oneste e sincere con voi.