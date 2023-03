Antonella Fiordelisi, Fabrizio Corona sgancia due bombe: ecco che succede davvero con la famiglia

Anche se è uscita dalla casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi continua ad essere tra gli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo. A parlare di lei, in questa circostanza, è stato Fabrizio Corona.

Su Telegram, infatti, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di avere ben due scoop che riguardano Antonella e, in particolar modo, il rapporto con i suoi genitori. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La prima bomba di Fabrizio Corona su Antonella

Fabrizio Corona ha sganciato due bombe che riguardano Antonella Fiordelisi. In primo luogo, l’ex re dei paparazzi ha parlato del rapporto tra la giovane influencer e la sua famiglia. A tal riguardo, ha detto che non è affatto vero che la situazione è distesa, come la giovane vuole far credere mediante i suoi social. Il clima, infatti, dietro le quattro mura di casa Fiordelisi, sarebbe piuttosto teso.

Nello specifico, pare che Antonella non abbia affatto gradito le numerose ingerenze da parte dei suoi genitori. Specie con la madre ci sarebbe del risentimento. La Fiordelisi, infatti, pare non aver digerito le frasi delle dalla donna in materia di bullismo e l’attacco sferrato al reality show di Canale 5. In merito a quest’ultimo punto, Antonella ha già preso le distanze nel corso della scorsa puntata del GF Vip. Ad ogni modo, le notizie non sarebbero finite qui.

Fiordelisi e Donnamaria proposte lavorative in tv? Cosa è emerso

Sempre stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, infatti, pare che per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci saranno delle novità per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Molto presto, infatti, per loro potrebbero esserci delle interessanti proposte che riguardano la televisione. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, in cui si ipotizzò che i due sarebbero stati bannati dalla televisione, le cose pare prenderanno una piega differente.

Antonella ed Edoardo, infatti, secondo Corona, sarebbero gli unici due ex gieffini in grado di fare qualcosa nel mondo della tv. Tutti gli altri, invece, hanno rappresentato e rappresentano il nulla cosmico. Per tale ragione, è altamente probabile che di loro non se ne sentirà più parlare. Andranno davvero in questo modo le cose? Inoltre. le bombe sganciate da Fabrizio Corona si riveleranno vere? Non resta che attendere per vedere se e come replicherà Antonella a tutto quello che è emerso.