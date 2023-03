Maria De Filippi vuole lasciare la tv? Ezio Greggio la spiazza con una lettera

La morte di Maurizio Costanzo continua a generare molto malessere in Maria De Filippi. La donna è così provata al punto da arrivare addirittura a paventare la possibilità di lasciare il mondo della televisione. Dopo queste pesantissime dichiarazioni fatte un po’ di tempo fa, Ezio Greggio ha deciso di scrivere una lettera alla conduttrice davvero toccante. Essa è stata pubblicata su Novella 2000.

In tale missiva, il conduttore e attore ha voluto portare quello che è il pensiero di tanti sostenitori di Maria, ma anche di tanti amici, che sono pronti a continuare a sostenerla in questo momento per lei così difficile. Ezio, poi, ha raccontato anche qualche aneddoto divertente su Maurizio per cercare di strappare un sorriso a Maria.

La toccante lettera di Ezio Greggio a Maria De Filippi

A seguito della morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha manifestato un certo scoramento, specie nel proseguire normalmente con il suo lavoro in televisione. A tal proposito, Ezio Greggio le ha voluto scrivere una lettera. In tale missiva il collega ha manifestato, ancor auna volta, tutta la sua vicinanza alla conduttrice di tante trasmissioni Mediaset.

In seguito, poi, ha esortato la De Filippi a proseguire nel suo lavoro, in quanto lo deve a Maurizio, che è stato la sua guida e il suo faro per tutti questi anni, ma anche a tutte le persone che hanno bisogno di lei. Ezio ha parlato a nome suo e di tutte le persone che seguono e vogliono bene a Maria.

Gli aneddoti di Ezio su Maurizio Costanzo

Successivamente, poi, Ezio Greggio ha voluto provare a strappare un sorriso a Maria De Filippi raccontando qualche aneddoto su Maurizio Costanzo. Nello specifico, l’uomo ha rivangato i ricordi di quando lui ed Enzo Iacchetti sono stati ospiti a C’è Posta per te vestiti da “baldraccone”. Ebbene, in tali occasioni, Maurizio amava sedersi dall’altra parte della busta per partecipare al momento goliardico e commentare con le sue frasi incisive e pungenti.

Con questa lettera, dunque, Ezio Greggio ha voluto provare a rasserenare un minimo il cuore di Maria, che è naturalmente molto toccato dal terribile lutto. Inoltre, si augura che la De Filippi non lasci mai il suo lavoro perché è bello sapere che continuerà a parlare al pubblico mediante le sue storie e le persone che aiuterà ad incanalare nella retta via.