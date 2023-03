GF Vip news, chiesta squalifica immediata per Tavassi: scoppia la rivolta in rete.

Il web chiede l’espulsione di Edoardo Tavassi ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda il prossimo 3 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: per quale motivo?

Il suo comportamento nei confronti di Micol Incorvaia non è piaciuto e in questi istanti sono stati pubblicati altri video non mandati in onda.

Il Web chiede la squalifica di Edoardo Tavassi

Se nelle scorse settimane Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono usciti per aver “trattato male” Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, il web chiede a gran voce lo stesso provvedimento nei confronti di Tavassi. Quello che è accaduto stanotte tra i due in Van per il pubblico a casa è molto grave ed è giusto che si proceda allo stesso modo dei due ragazzi sopra citati.

Poche ore fa sono circolati in rete dei video che smascherano completamente il fratello di Guendalina. Atteggiamenti e frasi del tutto imperdonabili che potrebbero portarlo ad una squalifica immediata. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Il motivo assurdo del litigio tra Tavassi e Micol

Stanotte, per colpa di un gioco “finito male” (il fratello di Guendalina non ha saputo rispondere ad alcune domande sulla fidanzata), Tavassi si è infuriato con Micol chiamandola anche “sfig*ta”. Edoardo ha iniziato a minacciare la ragazza dicendo addirittura di voler uscire dalla casa, accusandola di non provare nessun interesse nei suoi riguardi.

💣💣💣Questo è tt quello che è SUCCESSO ❌INTEGRALMENTE STANOTTE TRA GLI INVORVASSI❌

NN CI SN TAGLI DI DISCUSSIONE

ORA ASPETTIAMO A VEDERE IL #GFVIP SE ❌FARÀ VALERE LE STESSE REGOLE❌ di ED E D@alfosignorini #nikiters #fiorde #donnalisi #gintonic #danzzzers @Anto_Fiordelisi pic.twitter.com/exWXrjkOJS — robby02 (@rbuffagni) March 29, 2023

“ Mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz*, fai quello che ti pare… Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd* che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*.