Uomini e Donne spoiler 30 marzo: lite furiosa tra Armando e Silvio, un abbandono

Nella puntata del 30 marzo di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani e Silvio siederanno nuovamente al centro dello studio. I due avranno un nuovo confronto che, tuttavia, non finirà bene.

Questo, però, non sarà l’unico argomento che movimenterà non poco la messa in onda. Ci sarà. infatti, anche una discussione piuttosto concitata tra Silvio e Armando. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Gemma e Silvio chiudono a Uomini e Donne, lite con Armando

La conoscenza tra Gemma e Silvio sarà agli sgoccioli. Nella puntata del 30 marzo, infatti, vedremo che i due avranno un diverbio particolarmente acceso. Malgrado i tentativi di riconciliarsi, mediati anche dall’intervento di Maria De Filippi, i due prenderanno la drastica decisione di interrompere la loro conoscenza. In studio. poi, nascerà un battibecco in cui interverrà anche Armando.

Silvio e Armando, dunque, avranno una discussione piuttosto accesa durante la quale il primo pronuncerà delle parole poco garbate nei riguardi di Incarnato. Quest’ultimo, allora, onde evitare di replicare in malo modo e dare luogo ad una scenata funesta, prenderà la decisione di uscire dallo studio. Gianni Sperti, però, non gradirà il suo comportamento, sta di fatto che lo richiamerà.

Spoiler 30 marzo: Silvio va via, nuove dame e discussioni

Nel corso della puntata del 30 marzo vedremo che Maria De Filippi prenderà le difese di Armando in quanto dirà di preferire che esca fuori per calmarsi, invece che dare luogo a scenate. Ad ogni modo, tra Gemma e Silvio la storia giungerà al capolinea. I due chiuderanno per sempre e lui lascerà la trasmissione in maniera definitiva. Dopo questo blocco, il quale prenderà quasi tutta la puntata, si tornerà a parlare di Armando.

Il cavaliere manderà via la ragazza venuta ieri per conoscerlo. Successivamente, poi, scenderà anche un’altra dama per lui e anche tale donna finirà per essere mandata a casa. Il suo comportamento farà storcere il naso agli opinionisti, che non esiteranno ad attaccarlo. A tal riguardo, infatti, insinueranno che il cavaliere abbia una donna al di fuori del programma. Queste insinuazioni, chiaramente, faranno perdere le staffe ad Armando. il quale discuterà con molti dei presenti in studio. Alla conversazione prenderà parte anche Aurora, che non nutre certamente simpatia per il napoletano. Tra loro, dunque, ci sarà un diverbio davvero particolarmente acceso. Riccardo, invece, sarà di nuovo nel parterre. Nessuna fuga per lui.