Uomini e donne oggi: Armando asfalta ancora Gianni, il web impazzisce

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio come sempre al trono over e in particolare ad Gemma e Silvio. I due hanno deciso di chiudere la conoscenza, o meglio il cavaliere ha voluto abbandonare il programma.

Al centro dell’attenzione anche Armando Incarnato che finalmente ha visto arrivare per lui una ragazza. Da qui però si è scatenato il solito tram tram con Armando. Ecco cosa è successo

Uomini e donne oggi: Armando difende Gemma ma Gianni gli va contro

Armando si è messe in mezzo alla discussione tra Gemma e Silvio. Il napoletano ha criticato l’atteggiamento del cavaliere insinuando che si è comportato malissimo con la dama.

Alla sua età certe cose non vanno dette ha sottolineato Incarnato. Intanto Gianni e Tina continuano ad andare contro la dama piemontese, affermando che il comportamento di Silvio è sempre stato giusto e leale. Alla fine finiscono per discutere Incarnato e Sperti, l’opinionista anche questa volta gli è andato contro in maniera pesante.

Incarnato mette a tacere l’opinionista: applausi dal web

Per Incarnato arriva una nuova dama, a cui Sperti ci tiene a dare delle indicazioni per evitare poi altre discussioni inutili. Dopo di che, si accende un piccolo battibecco, anche simpatico, tra l’opinionista e il cavaliere. Gianni fa notare qualcosa che in questi giorni molti telespettatori stanno commentando, ovvero il nuovo taglio di capelli di Armando.

Gianni: Armando dove vai con quei capelli..

Armando: vieni pure tu che con i tuoi facciamo ancora più bella figura

💀💀⚰️⚰️⚰️⚰️

#uominiedonne pic.twitter.com/1Ji2CTNnf5 — Sun kissed (@ScaValeria) March 29, 2023

Incarnato cambia molto spesso look, ma Gianni crede che questa volta sia “imbarazzante”. “Con quei capelli dove andate?”, chiede divertito l’opinionista. “Vieni pure tu che con i tuoi facciamo ancora più bella figura. Ho chiesto al mio parrucchiere di farmeli come i tuoi”, risponde Incarnato . A questo punto, Sperti fa notare che spesso riceve screenshot delle sue Stories di Instagram: “Mi copi ultimamente”. Insomma, il siparietto è diventato nel giro di pochi istanti virale sui social tanto che al momento non si parla d’altro.