Un posto al sole, anticipazioni giovedì 30 marzo: Otello sconvolge Franco con una dichiarazione

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Otello sconvolgerà Franco con una decisione inaspettata. Nel dettaglio il testa deciderà di far aggiustare la sua vecchia moto ma al momento non sappiamo se perchè vuole tornare ad essere un centauro o perchè vuole venderla per aiutare Silvia.

Intanto, Viola non può più perdere tempo, deve prendere una decisione tra Eugenio e Damiano. Roberto e Lara invece vivranno dei momenti di panico e Marina non potrà fare altro che rimanere a guardare.

Un posto al sole: la strana richiesta di Otello

Otello ‘è tornato in città ma nonostante questa sua decisione è ancora molto scosso per la morte di Teresa. L’uomo cercherà comunque di distrarsi e farà un’inaspettata confessione a Franco. Nel dettaglio gli dirà di voler riprendere la sua vecchia moto e di aiutarlo nel ripristinarla.

Quest’ultimo però si chiederà cosa lo possa spingere a voler riprendere in mano il mezzo, ha forse voglia di sentirsi di nuovo libero? O vuole metterla a nuovo per rivenderla e aiutare Silvia? Due opzioni entrambe valide ma la risposta la nostro quesito l’avremo, forse, solo alla fine dell’episodio.

Anticipazioni 30 marzo: Eugenio vuole la separazione

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Viola è difronte ad un bivio. Eugenio ha chiesto la separazione e lei deve decidere ormai da che parte stare. Ad oggi non sa quali sono i suoi sentimenti e per questo motivo è in difficoltà. Cosa deciderà di fare? Infine, anche la situazione tra Marina e Roberto diventerà sempre più complicata.

Questa volta Lara ha davvero esagerato, mettendo in mezzo il piccolo Tommaso. La Martinelli ha escogitato qualcosa mettendo in pericolo il piccolino e portando verso di se il Ferri. Marina, purtroppo, non potrà far altro che osservare impotente quanto sta succedendo davanti ai suoi occhi.