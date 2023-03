Beautiful anticipazioni, Sheila e Bill Spencer hanno una storia: la Carter ad un passo dalla morte

Grandi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane ci fanno sapere che la Carter e lo Spencer inzieranno una relazione. Una storia d’amore però che ha tutta un’altra verità in quanto Sheila non capirà che si tratterà di tutta una messa in scena.

Nel dettaglio il potente magnate e bill decideranno assieme di collaborare con l’FBI per far arrestare la donna. Per questo motivo, lo Spencer per conquistare la sua fiducia le farà credere di essere pazzo di lei. Ma andiamo a vedere insieme ancora cosa accadrà nei prossimi episodi.

Beautiful, anticipazioni americane: Bill e Sheila assieme ma nulla è come sembra

Il pubblico americano ha scoperto nei giorni scorsi il segreto di Bill, trovandosi di fronte all’inaspettata alleanza con Ridge e l’FBI. I due storici rivali decidono di combattere insieme pur di far arrestare Sheila. Per farlo Bill deve fingere di essere interessato a lei e di volerla aiutare. Questo va avanti da un bel po’ di tempo, ma solo qualche giorno fa si è scoperto che lo Spencer non è realmente innamorato di Sheila. Ebbene Bill con furbizia riesce a portare la Carter a confessare un suo omicidio, mentre l’FBI e Ridge sono in ascolto.

Ma il vero colpo di scena nella soap avviene quando la Carter scoprirà tutto. La madre di Finn infatti mentre Bill è al telefono con Ridge dove rivelerà di avere tutte le registrazioni della confessione, capirà che l’uomo che ama l’ha solamente usata. Sheila non riesce a capire, non le sembra vero quanto sta accadendo, in quanto si fida davvero di Bill. Ed ecco che lo Spencer la spiazza raccontando come stanno le cose, senza più nascondersi.

Sheila spinta dal balcone ma non muore e sparisce

Le anticipazioni americane ci fanno sapere che Sheila dopo aver capito di essere stata presa in giro da Bill e che a breve arriverà la Polizia per arrestarla inizia a scappare. Ridge intanto la vede dalle telecamere e anche loro iniziano a correre per fermarla. Durante questo scontro Bill anticipa a Sheila che finirà in prigione e che non sarà più una donna libera.

A questo punto, la Carter si lancia verso di lui e finiscono sulla terrazza. Qui, in un istante, Bill spinge Sheila, per difendersi, giù dal balcone. Ridge e Chen dell’FBI sono sconvolti, in quanto assistono a questa scena in diretta. A quanto pare però la Carter nemmeno questa volta perde la vita anzi corre da Deacon e gli chiede di scappare con lei…