Federica Panicucci rompe il silenzio sul suo futuro a Mattino 5: ecco che ha detto

Da settimane, ormai, non si fa altro che parlare dell’eventualità che Federica Panicucci lasci la conduzione di Mattino 5. In realtà si tratterebbe di una modifica alquanto inaspettata, considerando i buoni livelli di ascolti che la trasmissione riesce a regalare a Mediaset ogni mattina.

Ad ogni modo, per la Panicucci potrebbero esserci altri progetti in vista, pertanto, la donna potrebbe cambiare direzione. Ma sarà davvero così? A rompere il silenzio sulla faccenda è stata la diretta interessata sul magazine di Alfonso Signorini, Chi. Vediamo cosa ha detto.

Ecco cosa ha detto Federica Panicucci a proposito di Mattino 5

Federica Panicucci è davvero in procinto di abbandonare la conduzione di Mattino 5? Questa è l0indiscrezione che sta circolando in rete da un po’ di settimane, ma quanto ci sarà di vero? Stando a quanto rivelato dalla diretta interessata, nel corso di una recente intervista, molto poco. Nel rispondere a questa domanda diretta, infatti, Federica è stata alquanto vaga, ma anche un po’ infastidita.

Nello specifico, infatti, ha detto di nona vere alcun interesse di commentare i rumor e i pettegolezzi che circolano in rete sul suo conto. L’unica cosa che si è sentita in dovere di dire, però, è che il suo rapporto con Mediaset è duraturo e stabile e va avanti da oltre 30 anni. Per tale ragione, tra di loro c’è una profonda stima reciproca che dura nel tempo e non svanirà certamente adesso. Con queste parole, dunque, Federica sembra aver un po’ smentito le voci di corridoio che stanno circolando da un bel po’ di tempo.

Lo sbarco della Panicucci in prima serata

Ad ogni modo, Federica Panicucci non è stata esplicita nel rivelare quale sia il suo futuro a Mattino 5 a partire da settembre. Questo, probabilmente, in quanto i contratti si rinnovano di volta in volta, pertanto, anche nel suo caso potrebbe esserci un po’ di incertezza. Nel frattempo, in attesa di sapere come evolverà la questione in maniera definitiva, la cosa certa è che Federica Panicucci presto sbarcherà in prima serata.

La conduttrice, infatti, dal prossimo 5 aprile sarà alla guida di Back To School. La trasmissione è giunta alla sua seconda edizione. La prima è stata condotta da Nicola Savino, mentre in questa circostanza si è deciso di apportare al format una ventata di novità. La Panicucci ha commentato anche questa sua nuova esperienza. A tal riguardo ha ammesso che passare dal condurre un programma di cronaca a uno di intrattenimento è alquanto impegnativo, in quanto cambia il registro e anche il modo di parlare.