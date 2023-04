Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 aprile: proposta di matrimonio, Adelaide turbata

Le anticipazioni della puntata del 4 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà molto turbata dalla notizia appena appresa. Ezio, dal canto suo, deciderà di fare una proposta lavorativa a Vittorio alla luce degli ultimi accadimenti.

Tra Clara e Francesco, invece, ci sarà un momento molto confidenziale. I due si faranno reciprocamente delle confessioni che riguardano la loro vita sentimentale. Arriverà, poi, una proposta di matrimonio inaspettata. Chi riguarderà?

Confessioni al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di martedì 4 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco farà una confessione a Tancredi. Quest’ultimo si è reso conto che con suo fratello ci sia qualcosa di strano, pertanto, lo metterà sotto torchio con delle domande. A tal riguardo, Marco arriverà a confessare tutta la verità e dirà che la storia con Stefania è giunta al capolinea. Questo è il motivo per il quale è tornato in città da solo.

Ezio, invece, avrà un’idea. L’uomo parlerà con Vittorio e gli proporrà una collaborazione. Adesso che la Palmieri è fuori dai giochi, si potrebbe avviare un rapporto professionale tra il Paradiso e l’azienda di Colombo. Cosa farà Vittorio, accetterà? Tra Clara e Francesco, poi, ci sarà un momento di confronto. La ragazza confesserà al suo amico di provare un interesse per una persona attualmente impegnata e anche il giovane farà un’ammissione. Nello specifico, ammetterà di provare un’attrazione verso Maria.

Anticipazioni 4 aprile: una proposta di matrimonio

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 4 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Alfredo si sentirà pronto a compiere il grande passo. Per tale ragione, il ragazzo proporrà a Irene di diventare sua moglie. La venere sarà un po’ spiazzata da questa proposta, sta di fatto che prenderà del tempo e non gli risponderà subito. Che decisione prenderà la giovane? Lo scopriremo presto.

In merito ad Adelaide, infine, la donna ha ricevuto una notizia molto brutta nel corso della precedente puntata. Una persona a lei molto cara sta per morire. La persona in questione vive all’estero, pertanto, Adelaide sarà molto combattuta e provata. A tal riguardo, deciderà di aprirsi con Marcello e di raccontare al ragazzo tutto il suo malessere. Malgrado i dissapori che ci sono stati in questo periodo, Marcello si mostrerà particolarmente disponibile e comprensivo.