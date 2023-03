Oggi è un altro giorno cancellato, Serena Bortone via: spunta già il sostituto

Il futuro di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è sempre più incerto. Da giorni ormai circolano voci sul suo addio al programma di casa Rai e a quanto pare tale notizia sembra sempre più certa.

Sono giorni pieni e intensi a viale Mazzini: da una parte c’è chi sta decidendo chi confermare e chi declassare a partire da settembre, dall’altra ci sono i conduttori che attendono di scoprire il proprio destino. L’unico che potrebbe dormire sonni tranquilli al momento è Alberto Matano, che tornerà in solitaria a La Vita in Diretta anche il prossimo anno.

Serena Bortone, che botta: cancellato il suo Oggi è un altro giorno

Secondo le ultime indiscrezioni, Serena Bortone al momento non dovrebbe tornare in onda il prossimo anno con il suo talck Oggi è un altro giorno. Questa sarebbe la decisione presa in casa Rai, che punta a un nuovo assetto del pomeriggio di Rai Uno.

A via Mazzini sono in arrivo tanti cambiamenti e non solo per la giornalista. Sulla rivista Oggi, è addirittura spuntato il nome della sua sostituta che andrà a ricoprire lo spazio vuoto che andrà a lasciare. Di chi stiamo parlando?

Sembra che sia previsto il grande ritorno di Tiberio Timperi. Stando a quanto si legge sul settimanale non solo Tiberio prenderà il posto della Bortone ma pare che anche il programma Oggi è un altro giorno sarà sostituito con un altro.

Cosa ne sarà del suo futuro in Rai?

Il settimanale Oggi, inoltre, ha parlato con certezza e sicurezza dell’arrivo di Timperi al posto della Bortone. Proprio Timperi, inoltre, sarà impegnato per tutta l’estate con Uno Mattina, dove sarà affiancato da Serena Autieri. Ma cosa ne sarà di Serena? Che solo qualche giorno fa si è detta convinta del suo rinnovo? Al momento c’è una doppia ipotesi in ballo: potrebbe condurre un programma nel pomeriggio della domenica di Rai Uno, dunque al posto di Francesca Fialdini, oppure tornare su Rai Tre.