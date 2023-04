Oroscopo 3 aprile 2023: Ariete un po’ confusi, Bilancia più consapevoli

Le previsioni dell’oroscopo del 3 aprile esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad andare oltre le apparenze. I Cancro, invece, devono cogliere al volo delle occasioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento non siete particolarmente decisi, quindi, è opportuno rimandare la presa di decisioni molto importanti. Sia in amore, sia in ambito professionale è necessario mantenere un certo contegno.

Toro. Spesso tendete a fidarvi troppo delle persone, anche di quelle di cui non dovreste. Questo perché, in fondo, avete un animo buono e fragile, anche se all’apparenza potrebbe sembrare tutt’altro. Cercate di essere più oculati.

Gemelli. L’oroscopo del 3 aprile vi invita ad essere più coscienziosi. Non prendete decisioni affrettate solo perché dettate dal vostro istinto. Seguire le sensazioni va bene, tuttavia, in certi casi è opportuno far prevalere la ragione

Cancro. Ci sono delle novità all’orizzonte per quanto riguarda la sfera professionale. Se non siete disposti a stravolgere in maniera importante la vostra vita, però, prestate attenzione alle decisioni che prenderete nell’imminente futuro.

Leone. La vita è piena di rischi e voi siete amanti di tutto questo. Non vi piacciono le strade semplici, né tantomeno quelle in discesa. Preferite lottare per conquistarvi qualcosa. Questo rende il tutto molto più avvincente e soddisfacente.

Vergine. In amore vi sentite piuttosto soddisfatti, tuttavia, è opportuno non crogiolarsi troppo sugli Allori. Forse è il caso di fare qualcosa per rendere il vostro rapporto un po’ più frizzante. In amore guardatevi bene dai nemici, ma ancor meglio dagli amici.

Previsioni 3 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver vissuto un periodo caratterizzato da tanti alti e bassi, finalmente, adesso potrete tirare un sospiro di sollievo. Siete più consapevoli di quelle che sono le vostre capacità e i vostri punti di forza. Sfruttate il tutto a vostro vantaggio.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 3 aprile, i nati sotto questo segno dovrebbero cominciare la settimana nel migliore dei modi. Partite con dei buoni propositi, questo è il modo migliore per fare tutto ciò che è necessario portare a termine. In amore siate più coraggiosi e temerari.

Sagittario. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, specie per quanto riguarda la carriera professionale, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. Il parere di una persona cara, in particolar modo, potrebbe rivelarsi particolarmente calzante.

Capricorno. Questo non è il momento di gettare la spugna o di arrendersi. Anche se la vita spesso si diverte a mescolare un po’ le carte, voi non dovete perdere assolutamente la voglia e la determinazione di arrivare dove vi eravate prefissati.

Acquario. In amore è tempo di prendere qualche decisione importante. Chi sta pensando di allargare la famiglia, o di ufficializzare una relazione, dovrebbe insistere proprio in questo periodo.

Pesci. Le stelle sono un po’ altalenanti, tuttavia, voi continuerete ad andare per la vostra strada. Non fermatevi a giudicare le apparenze, dopotutto è una cosa che detestate quando viene fatta a voi