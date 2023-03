Francesca Del Taglia in cura dallo psicologo dopo la rottura con Eugenio: cosa succede

Francesca Del Taglia ha aperto una box delle domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei fan e, nel farlo, ha parlato anche del fatto che si è rivolta ad uno psicologo. La donna ha ammesso che questo continua ad essere un momento molto difficile per lei.

Dopo la rottura con Eugenio Colombo, infatti, tante cose sono cambiate e, anche se lei oggi è felicemente fidanzata, ci sono ancora molti ostacoli da superare. Vediamo, dunque, che cosa ha rivelato.

Francesca svela perché si è recata da uno psicologo

Nel corso di una chiacchierata con i fan di Instagram, Francesca Del Taglia ha confessato di essersi recata da uno psicologo. Un po’ di mesi fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciò la fine del suo rapporto con Eugenio Colombo. Dopo svariati tira e molla, i due arrivarono alla conclusione di interrompere definitivamente la loro storia. I rapporti tra loro, però, continuano ad essere civili in quanto entrambi condividono due figli.

Anche se la situazione sembra essere piuttosto distesa, specie perché Francesca ha trovato l’amore con un nuovo compagno. la donna ha sentito il bisogno di un supporto psicologico. Nello specifico, infatti, ha ritenuto opportuno affidarsi ad un professionista per farsi aiutare. Ferite del genere, infatti, possono impiegarci tantissimo tempo a rimarginarsi, pertanto, non bisogna avere vergogna nell’ammettere di necessitare di un aiuto esterno.

Il nuovo fidanzato della Del Taglia ha conosciuto figli e Eugenio?

Al di là di questo, poi, Francesca Del Taglia ha parlato anche della sua nuova relazione. Attualmente, la donna è fidanzata con l’imprenditore Federico Fiorentino. I due sembrano essere piuttosto in sintonia, tuttavia, Francesca ha ammesso di non sentirsela ancora di rendere ufficiale il tutto. Proprio per tale ragione, Federico non ha ancora conosciuto i suoi figli, Brando e Zeno.

Inoltre, non ha neppure mai conosciuto il suo ex, Eugenio Colombo. Al momento, infatti, la Del Taglia ha ammesso di non vederne la necessità di arrivare a questo. In merito al rapporto con il suo ex, invece, la donna ha ammesso che esso non va al di là del semplice relazionarsi civilmente per il quieto vivere dei bambini. Eventuali ipotesi di ritorno di fiamma sembrano essere categoricamente scongiurate. Dunque, non resta che attendere per vedere se questo nuovo rapporto decollerà e diventerà qualcosa di ufficiale a tutti gli effetti.