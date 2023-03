Armando Incarnato, sapete che lavoro faceva prima di Uomini e Donne? (FOTO)

Armando Incarnato è uno tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne, ma prima di partecipare al programma chi era, che lavoro faceva? A rispondere a questa domanda è stato il diretto interessato.

Quest’ultimo ha deciso di rispondere ad alcune provocazioni degli utenti del web e ne ha approfittato per raccontare qualcosa di più sulla sua vita al di là della trasmissione di Canale 5. Per tale ragione, vediamo che cosa è emerso.

Ecco che lavoro faceva Armando Incarnato prima di Uomini e Donne

Molti telespettatori di Uomini e Donne sono soliti criticare Armando Incarnato esortandolo a trovarsi un lavoro invece di fare “l’opinionista” all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Ebbene, proprio in risposta a tutte queste critiche e provocazioni, il cavaliere ha deciso di fare una confessione. Nello specifico, ha pubblicato una foto in cui è ripreso lui in tenuta da lavoro.

Armando ha svelato che, per tanti anni, ha lavorato presso le Poste Italiane facendo il corriere. Nell’immagine, infatti, è presente proprio lui sulla vettura aziendale per effettuare le consegne. Con questo scatto, però, Incarnato si è voluto togliere anche qualche sassolino dalle scarpe. In particolare, ha esortato tutte le persone che lo criticano senza sapere nulla della sua vita a tacere e a riflettere prima di parlare. Lui ha sempre lavorato nella sua vita ed ha svolto anche delle mansioni piuttosto faticose. Adesso, però, è in pensione. (Continua dopo la foto)

Altre curiosità sul cavaliere napoletano di UeD

Nel confessare quello che è stato il suo lavoro prima di partecipare a Uomini e Donne, dunque, Armando Incarnato ha voluto reagire in maniera ironica a tutte le critiche che spesso subisce. Il protagonista, inoltre, ha anche detto di essere in “pensione”, cosa un po’ strana data la sua giovane età. Ad ogni modo, la parola in questione è stata virgolettata da lui stesso, proprio ad alludere al fatto che non si tratta di una vera e propria pensione.

Al momento, infatti, Armando è un imprenditore e si occupa della gestione di alcuni saloni di parrucchieri. Al di là di questo impiego, poi, ha anche una grande passione per la bella vita, le auto e il buon cibo. Nelle sue Instagram Stories, infatti, è solito condividere i ristoranti che visita e i cibi che mangia. Naturalmente, poi, dedica gran parte della sua vita a sua figlia, avuta da una precedente relazione.