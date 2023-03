Salta la finale per alcuni ex del GF Vip: bufera con gli autori del programma (FOTO)

Lunedì 3 aprile ci sarà la finale della settima edizione del GF Vip. A tale messa in onda dovrebbero prendere parte tutti gli ex concorrenti del programma, almeno questo è ciò che è sempre avvenuto negli anni passati.

Stavolta, però, le cose potrebbero prendere una piega differente. Dopo tutto quello che è successo in questa edizione, infatti, pare che ci siano tante tensioni tra alcuni ex vipponi e gli autori del programma. Vediamo che cosa è emerso,

Bufera dietro le quinte del GF Vip

Quest’anno, per la prima volta, la finale del GF Vip potrebbe svolgersi senza tutti i partecipanti del programma. Nel corso della messa in onda di lunedì prossimo vedremo che Alfonso Signorini chiuderà i battenti di quella che è stata l’edizione più lunga del reality show e anche quella più controversa. Nello specifico, infatti, sono tanti gli episodi incresciosi che si sono verificati, alcuni dei quali hanno portato anche alla squalifica di alcuni concorrenti.

Inoltre, la dura posizione pressa da Pier Silvio Berlusconi contro il programma e alcuni contenuti mostrati ha scombussolato non poco gli equilibri. Ebbene, proprio alla luce di tutti questi accadimenti, è altamente probabile che alla finale del reality show non ci saranno in studio tutti gli ex concorrenti. Già nelle scorse puntate del programma abbiamo assistito a questo cambio di rotta, ma all’ultima puntata si pensava che tutto sarebbe tornato alla normalità.

Ecco chi potrebbe saltare la finale del GF Vip

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza mediante il suo account di Instagram, infatti, pare che dietro le quinte del programma ci sia una forte tensione tra alcuni ex concorrenti del programma e gli autori. Al momento non sono statti esplicitati i nomi di tutti i protagonisti, ma pare ne siano davvero tanti. Questo, dunque, implica come conseguenza il fatto che alla finale del GF Vip, quasi certamente, in studio ci saranno pochissime persone.

Sul web, chiaramente, si stanno già facendo ipotesi e congetture su chi possano essere i protagonisti coinvolti. Ebbene, senza ombra di dubbio sembra che tra questi ci sia Daniele Dal Moro, il quale ha dichiarato in più occasioni che, non appena sarà “libero” dal contratto farà delle scottanti rivelazioni. Un altro che non è rimasto molto contento per come è stato trattato nel programma è anche Attilio Romita. Chi altro, però, potrebbe non partecipare alla finale di lunedì prossimo?