Vi ricordate dell’ex tronista Karim Capuano? Eccolo oggi dopo il coma e l’arresto

Sono passati tantissimi anni da quando Karim Capuano ha preso parte al programma di Maria De Filippi. 21 Con esattezza da quanto si è seduto sul trono di Uomini e donne. In quegli anni le teeneger impazzivano per questo giovane moro e tenebroso, dal fisico prorompente.

Corteggiatissimo dalle donne, per alcuni mesi è stato un vero e proprio protagonista, anche se il suo carattere spesso allontanava tutte.E per questa ragione Karim all’epoca si trovò costretto a lasciare il programma di Maria De Filippi senza aver trovato una compagna.

Da quel momento in poi, nonostante la partecipazione a diversi programmi televisivi anche importanti, è incominciato il suo declino che l’ha relegato per sempre fuori dalla televisione. Ma cosa fa oggi?

Karim Capuano da Uomini e donne al coma

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, Karim Capuano è stato spesso uno degli ospiti fissi di Mara Venier a Domenica In e di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ma non solo, l’ex tronista ha partecipato anche ad alcuni realty come La Talpa e l’Isola dei famosi. Anche il suo sogno di diventare cantante naufraga miseramente quando nel 2006 quando pubblica il singolo “Pallone marcio” e altri singoli che però non hanno successo. Da qui la decisione di lasciare abbandonare la carriera musicale.

Il vero declino arriva con la morte del padre. Karim perde il suo papà e dopo poco ha un terribile incidente che gli cambia totalmente la vita. Resta in coma per ben 16 giorni, portando anche qualche piccola conseguenza. Infatti, la sua invalidità non gli permette più di lavorare nel mondo dello spettacolo in quanto ha dei vuoti di memoria e crisi epilettiche

Cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e donne?

A seguito del coma che gli causano degli scatti d’ira qualche anno fa Karim Capuano è stato coinvolto in alcune brutte vicende giudiziarie che l’hanno portato a trascorrere diverso tempo in carcere. Durante una lite, infatti, ha morso il lobo dell’orecchio ad un uomo ma ha anche aggredito un tassista. Oggi di Karim si sa poco o nulla se non che vive in Puglia e pare non lavori, vivendo della sua pensione d’invalidità. Non si è mai sposato e non ha figli.