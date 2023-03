Aurora Ramazzotti è diventata mamma: annuncio e nome del bimbo

Poche ore fa Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo bambino. Giovedì 30 marzo 2023 ha partorito il suo primo figlio. Lei stessa lo ha annunciato attraverso un post su Instagram condiviso con il compagno Goffredo Cerza. La coppia, che ha mantenuto riserbo fino all’ultimo circa il nome da dare al bebè, lo ha rivelato apertamente…

Aurora ha dato alla luce il suo bambino

Finalmente è nato l’attesissimo figlio di Aurora e Goffredo. La coppia è diventata genitore del loro primo bambino chiamato Cesare e la figlia di Michelle ha subito reso noto la notizia. postando uno scatto dolcissimo sul suo account.

Una foto che ritrae un momento magico, meraviglioso, che mai nessuno dei due potrà dimenticarlo. Due mani che si sfiorano, quelle del papà e del neonato: questa la foto che Aurora e Goffredo hanno scelto per annunciare la lieta notizia.

L’influencer ha anche postato un secondo scatto in cui si vede il compagno baciarla dopo lal unga sofferenza del parto. Al settimo cielo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che fin da quando hanno saputo che la figlia sarebbe diventata mamma si sono detti più che felici di svolgere il ruolo di nonni.

Famiglia Ramazzotti al settimo cielo per la lieta notizia

Un giorno magico per tutta la famiglia Ramazzotti questo 30 marzo 2023. Sia Eros che Michelle attendevano questo momento da mesi e proprio pochi giorni fa ad annunciarlo era stata la stessa figlia. Aurora aveva raccontato che sembrava più entusiasta sua madre che lei per questa gravidanza.

Ora è arrivato il momento, quello di iniziare un nuovo percorso e conoscere una nuova vita. Anche il cantante romano, si era detto felice per la lieta notizia, e proprio come la ex moglie non vedeva l’ora di prendere in braccio il piccolo Cesare.