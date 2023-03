Uomini e donne oggi: Tina sbugiarda Gemma con un video hot, l’opinionista massacrata sui social

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio a Gemma Galgani che pare abbia chiuso in maniera definitiva la sua storia con Silvio. Il motivo? Sempre l’atteggiamento e il modo di parlare del cavaliere, troppo spinto e volgare. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Tina porta in puntata un video dove smaschera Gemma

In particolare, la Cipollari ha dichiarato che la storia tra Gemma e Silvio era partita male perché la Galgani non aveva mai provato alcun interesse per il cavaliere e che avrebbe accettato qualsiasi cosa se l’uomo in questione fosse stato più giovane.

Inoltre, Tina ha accusato Gemma di aver fatto proposte indecenti a degli uomini in passato, nonostante si scandalizzi per le avances ricevute da Silvio.

E proprio riferendosi alle sue avances che oggi in puntata ha deciso di portare un video come prove,smascherano in diretta la dama. Un video dove vengono racchiusi tutti i monti hot di Gemma dove fa dichiarazioni bollenti ai suoi cavalieri.

Pubblico in rivolta contro Tina Cipollari

Le tante critiche che ha ricevuto Gemma nelle scorse settimana da parte degli opinionisti e anche da Silvio, non sono piaciute ai telespettatori. Infatti, molti di questi hanno lamentato il fatto che con la Galgani si esagera sempre e anche in questo caso questa umiliazione si poteva evitare.

Infatti, il pubblico a casa non è rimasto affatto contento di come è stata trattata la piemontese e questa decisione di Tina di portare un video con tutti i suoi momenti bollenti non ha fatto altro che alzare il poleverone. Per qualcuno è giusto che Maria prenda provvedimenti e faccia smettere la Cipollari. Altri invece sono convinti che il braccio destro di Sperti abbia fatto bene, ricordando a tutti chi è realmente la dama