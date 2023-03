Uomini e Donne spoiler 31 marzo: bufera contro Armando, Luca prende una decisione

Nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne vedremo che si tornerà a parlare degli esponenti del trono over. Gemma e Silvio hanno deciso di chiudere la loro conoscenza e il cavaliere arriverà a lasciare la trasmissione per sempre.

Al centro dell’attenzione, poi, ci sarà Armando. Il cavaliere darà luogo a dei comportamenti che indigneranno parecchio i presenti in studio, sta di fatto che nascerà una polemica molto forte. Al trono classico si parlerà di Luca.

Bufera contro Armando a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 31 marzo di Uomini e Donne vedremo che si aprirà un dibattito molto lungo su Armando incarnato. Nella scorsa registrazione il cavaliere aveva ricevuto la visita di una nuova dama, che aveva deciso di tenere. Quest’oggi, però, prenderà la decisione di interrompere la conoscenza sul nascere. Successivamente, poi, per lui scenderà una nuova donna, ma anche lei finirà per essere mandata via.

Gianni Sperti, allora, prenderà la parola per redarguire pesantemente il cavaliere. A tal riguardo, l’opinionista lo accuserà di non provarci nemmeno a relazionarsi con delle dame, pertanto, probabilmente ha qualcosa al di fuori del programma. Della stessa idea sarà anche Tina Cipollari. Al coro, poi, si aggiungerà Aurora Colombo, che da sempre nutre un certo astio per il napoletano.

Spoiler 31 marzo: Luca manda via una corteggiatrice

La discussione si protrarrà per molto tempo e sarà animata anche da un diverbio con Silvio. Armando, infatti, arriverà ad uscire dallo studio per fumare una sigaretta e calmarsi. Gianni condannerà il suo comportamento, reputandolo troppo arrogante e pretenzioso. Maria De Filippi, invece, dirà di essere più contenta così piuttosto che se avesse fatto una scenata. Ad ogni modo, dopo la discussione si passerà al trono classico.

Al centro dell’attenzione, nella puntata di Uomini e Donne del 31 marzo, ci sarà Luca. Il ragazzo uscirà con due corteggiatrici nuove. Una si chiama Alessandra e l’altra Ilaria. Con la prima le cose andranno piuttosto bene, mentre con la seconda no. Il tronista, infatti, dirà di averla trovata un po’ troppo rigida e bacchettona. Dopo aver discusso un po’ con lei, infatti, prenderà la decisione di interrompere la frequentazione e di mandarla a casa. Gemma, intanto, sarà di nuovo sola in quanto Silvio lascerà il programma in maniera definitiva.