Un posto al sole, anticipazioni venerdì 3 marzo 2023: Viola finalmente ha scelto

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Anche questa settimana è giunta al termine e non con un grande colpo di scena.

Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola finalmente ha fatto la sua scelta, quella più importante della sua vita. Intanto, Lara è riuscita a recuperare terreno verso il Ferri, anche se Marina però continua a tenerla d’occhio. Giulia invece si accorge dello strano comportamento di Renato. Cosa starà succedendo al suo ex marito?

Anticipazioni Un posto al sole: Viola finalmente ha preso una decisione, Marina osserva Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che la mossa di Eugenio, ovvero quella di chiedere la separazione ha scosso Viola. La donna che fino a questo moment è sembrata molto indecisa finalmente ha fatto la sua scelta. Quest’ultima ha capito che riprovare a sanare il rapporto con il marito è più importante di quello che prova per il suo collega Damiano.

Infatti, nella puntata del 31 marzo 2023, Viola ed Eugenio saranno pronti a rivelare alla loro famiglia la lieta notizia, sicuri che Antonio sarà felicissimo di rivedere i suoi genitori di nuovo insieme.

L’emergenza che ha messo in allarma Roberto e Lara ha dato modo alla martinelli di recuperare terreno nei confronti dell’uomo. Marina ha capito che la sua rivale sta escogitando qualcosa e per questo motivo non la perde d’occhio un secondo. Ogni sua mossa verrà studiata a lungo da Marina, pronta a capire sino a che punto possano arrivare le macchinazioni della sua rivale.

Anticipazioni: Renato ha uno strano atteggiamento

Nel corso della puntata vedremo anche Renato molto diverso. L’uomo già nelle scorse puntate è apparso arzillo soprattutto dopo il lavoro svolto da Rosa alla Terrazza. Questo particolare non sfuggirà a Giulia, che si renderà conto dello strano atteggiamento del marito. Incuriosita da questo cambiamento, la donna si metterà a indagare.