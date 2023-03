Amici anticipazioni, cambio programma su eliminati: ballottaggio inaspettato, chi è uscito dalla scuola

Ieri si è registrata una nuova puntata di Amici. Nel dettaglio si tratta della terza registrazione che andrà in onda domenica 3 aprile.

Andando per ordine, Maria De Filippi ha scelto come ospiti del Serale il duo comico composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Base. Nel corso delle tre manche, che hanno visto sfidarsi gli allievi divisi in squadre, sono una alla volta finiti al ballottaggio Wax, Samu e Ramon

Anticipazioni Amici terza puntata: cambia tutto

Alla fine sono stati i primi due a rischiare l’eliminazione definitiva. Le manche hanno preso inizio con un gioco dei giudici. I tre hanno dovuto mantenere il più a lungo possibile una posizione di yoga. Ad avere la meglio è stato Giuseppe facendo iniziare la Celentano e Zerby-

I due professori hanno sfidato Raimondo Todaro a Arisa. Al ballottaggio sono finiti Wax, Federica e Alessio. La prima a salvarsi è stata Federica, seguita da Alessio. Dunque, Wax è stato eliminato provvisoriamente. Per la seconda manche Zerbi e Celentano ha deciso di sfidare Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Hanno vinto i primi e al ballottaggio sono finiti Samu, Maddalena e Angelina. Si è salvata inizialmente quest’ultima e poi anche Maddalena. Secondo eliminato Samu

Chi ha lasciato la scuola di Maria De Filippi?

Ma chi ha lasciato la scuola di Amici tra Samu e Wax? Le anticipazioni riportate dab Tvperutti, ci fanno sapere che Samu è scoppiato in lacrime quando ha capito di essere a un passo dall’eliminazione definitiva e Wax avrebbe cercato di consolarlo. Si scoprirà l’eliminato della terza puntata del Serale solo durante la messa in onda di sabato 1 aprile.

Infatti, la decisione non è stata svelata in studio in presenza del pubblico, bensì in Casetta. Di certo questo ballottaggio è stato davvero inaspettato peri telespettatori. Ma ormai è da considerare che saranno sempre più difficili