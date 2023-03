Isola dei famosi 2023, sapete quanto guadagna Ilary Blasi? Assurdo

Tra poche settimane parte su Canale 5 una nuovissima edizione de l’Isola dei famosi. Tra le tante curiosità da parte del pubblico c’è sicuramente quella di conoscere i cachet…

Anche qeust’anno al timone del reality vedremo Ilary Blasi. La conduttrice è pronta per tornare al suo posto e come già saprete accanto a lei ci saranno Vladmir Luxuria e Enrico Papi. Ma sapete invece quanto incasserà la presentatrice?

A quanto ammonta il cachet di Ilary Blasi a l’Isola dei famosi?

Ilary Blasi ha condotto le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. La conduttrice ha riscosso grande popolarità e per questo è stata pagata profumatamente, il suo cachet si aggirava attorno ai 25.000 euro a puntata per l’edizione del 2018.

Ma per le due edizioni successive sembrerebbe essere aumentato a 50.000 euro a settimana, una cifra davvero considerevole che ha portato alla Blasi un compenso di ben 650.000 euro totali.

Per quanto riguarda invece la conduzione dell’Isola dei famosi, il cachet non è stato confermato ma si immagina che sia più o meno lo stesso delle due edizioni precedenti, se non più alto. Se così dovesse essere la Blasi avrà intascato un totale di 900.000 euro per la conduzione del programma in questi tre anni.

Il clamoroso successo della show girl

Nonostante la sua grande popolarità e il successo televisivo, Ilary è sempre riuscita a mantenere la sua umiltà e una forte dedizione verso il suo lavoro.

Da ex valletta di Passaparola con tanto impegno è riuscita a guadagnarsi quel successo che tanto desiderava fin da piccola e oggi possiamo dire che è una delle show girl più richieste sul piccolo schermo. Con la sua capacità di coinvolgere il pubblico è riuscita a raggiungere traguardi straordinari motivo per cui Mediaset non può fare a meno della sua presenza.